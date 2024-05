Dólar blue alcista entra en calor: cómo seguirá la divisa y qué anticipa el mercado

Dólar blue: qué anticipa el mercado

Leo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), no estima que haya grandes sobresaltos con el dólar blue esta semana. Sin embargo, explica que si bien la divisa "no tiene grandes niveles de atraso", con el pasar de los días sí se está atrasando y eso no es saludable en el mediano plazo para la economía, con lo cual podría haber problemas.