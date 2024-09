Dólar blue: bajó el Impuesto PAIS y el mercado anticipa lo que viene para los paralelos

El Gobierno oficializó este lunes, a través de la publicación del decreto correspondiente, la baja de la alícuota de impuesto PAIS desde 17,5% a 7,5% que había anunciado el ministro de Economía, Luis Caputo, para los dólares que se destinen al pago de importaciones y de fletes desde el exterior. El objetivo es que la medida tenga un impacto en precios, pero también puede incidir en otras variables de la economía, como el precio del blue y los financieros, por una mayor demanda de divisas para importaciones, aunque el hecho de que no haya cambios para el dólar ahorro y el tarjeta baja expectativas en ese sentido.

En un sentido similar, Eric Paniagua, de Epyca Consultores, indica que, "si no se hacen cambios en la compra de dólares oficiales para ahorro y pago de gastos en el exterior, en el corto plazo, no se verían cambios fuertes en el dólar blue y los financieros como consecuencia de la baja en el Impuesto PAIS y se deberían interpretar como mercados distintos al dólar importador". Por ende, considera que, por el momento, son cotizaciones independientes que no tendrían un arbitraje entre ambos.