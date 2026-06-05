Liliana Franco ganó el Martín Fierro como mejor columnista económica + Agregar ámbito en









La periodista de Ámbito fue distinguida por APTRA en la primera edición de los Martín Fierro de Portales Web. Aunque no pudo asistir a la ceremonia, recibió uno de los reconocimientos más importantes de la noche.

Liliana Franco fue distinguida: La periodista en los Martín Fierro de Portales Web como mejor columnista económica.

La periodista de Ámbito Liliana Franco obtuvo este jueves el Martín Fierro de Portales Web en la categoría Columnista económica, durante la ceremonia organizada por APTRA en el Goldencenter de Parque Norte, donde se premiaron 33 rubros vinculados al periodismo digital argentino.

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La comunicadora no pudo asistir al evento, pero igualmente fue reconocida por su trabajo y trayectoria en la cobertura de la actualidad económica argentina.

La ceremonia fue conducida por Julieta Prandi y Nacho Girón, y reunió a referentes de los principales medios digitales del país.

En la categoría Columnista económica, Franco compartió el galardón con Guillermo Laborda, de El Cronista. También estaban nominados Sebastián Catalano (Infobae), Javier Manuel Compte (El Cronista), Ezequiel Bustos (Clarín) y Carlos Burgueño (Perfil).

El premio volvió a destacar el trabajo de una de las periodistas económicas más reconocidas del país, con una extensa trayectoria en el análisis de la política económica, los mercados y las finanzas.

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