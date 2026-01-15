El dólar blue cerró a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto cerró este jueves 15 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero
El dólar oficial registró su mayor caída en dos meses, en medio de compra de reservas celebrada por el FMI
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 15 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.441 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 15 de enero
El dólar CCL opera a $1.514,68 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 15 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.474,18 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 15 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 15 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.517, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 15 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s95.487, según Binance.
