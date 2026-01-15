Masivos cortes de luz en el AMBA: la explicación oficial de Edenor y Edesur + Seguir en









La empresa reportó un fallo alrededor de las 14.45, en el nivel de 220 kV, y tuvo un impacto inicial sobre aproximadamente 800.000 clientes.

Luego del corte de luz que afectó a más de medio millón de usuarios en el AMBA este jueves, la Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR) y su par EDESUR, emitieron comunicados. La empresa del norte explicó que se "comprometió cerca de un tercio de la demanda total de Edenor, con incidencia en el corredor norte y oeste del área de concesión".

Según el mismo comunicado, "una falla en la Subestación Morón" provocó el apagón masivo en el área de concesión de Edenor, afectando a miles de usuarios, principalmente en el corredor norte y oeste del AMBA. El incidente se produjo alrededor de las 14.45, en el nivel de 220 kV, y tuvo un impacto inicial sobre aproximadamente 800.000 clientes, según informó la empresa distribuidora a través de X.

A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios ya contaban con el servicio eléctrico… — Edenor (@Edenor) January 15, 2026 "La contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total" de su red, lo que generó interrupciones significativas del servicio en distintos partidos del conurbano bonaerense y zonas del norte de la Ciudad de Buenos Aires. Ante esta situación, la compañía aseguró que activó de inmediato los protocolos operativos de reposición, con el objetivo de restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

A los 30 minutos de iniciado el incidente, más del 50 % de los usuarios afectados ya habían recuperado el servicio eléctrico. La normalización avanzó de manera progresiva y, dentro de la primera hora, Edenor informó que más del 90 % de los clientes inicialmente alcanzados contaban nuevamente con energía.

El comunicado de Edesur Por otro lado, EDESUR lamentó en su cuenta de X la "falla en el sistema de alta tensión de otra distribuidora, que por arrastre, afectó clientes en la zona de Edesur". El comunicado cerró avisando la normalización del servicio "por etapas y en coordinación con otros actores del sistema".

El servicio se normalizó por etapas y en coordinación con otros actores del sistema. pic.twitter.com/s2rp9Nt68D — Edesur Argentina (@OficialEdesur) January 15, 2026 Los barrios afectados por el masivo apagón en el AMBA Por el corte de luz salieron de funcionamiento cientos de semáforos porteños, se interrumpió el servicio en la línea D de subte y la línea H funciona con demoras. También se vieron afectadas temporalmente las operaciones en Aeroparque Jorge Newbery. Según reportes recibidos por Energy Report, el corte de luz afecta a vecinos de Recoleta, microcentro, Caballito, Palermo, Paternal, Belgrano, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón y Villa Crespo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre las zonas afectadas del conurbano aparecen Vicente López, San Isidro, Munro, Florida, Martínez, San Martín, Boulogne y Tigre. También se informaron cortes en localidades de la zona oeste como Haedo, Ciudadela, Caseros, Tres de Febrero, Ramos Mejía y Santos Lugares.

La falla que dejó a más de medio millón de usuarios de EDENOR sin luz, se habría producido en la Subestación Morón, en el nivel de 220 kV. Muchísimos usuarios ya recuperaron el servicio.

