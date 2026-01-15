Patricia Bullrich aseguró que hay un tercer argentino detenido en Venezuela + Seguir en









Se trataría de Roberto Baldo, quien se suma al gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani, y que junto con su mujer se encuentran privados de su libertad.

Patricia Bullrich reveló que hay un tercer argentino detenido en Venezuela. Foto: NA

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, aseveró este jueves en sus redes sociales que existe otro argentino que se encuentra detenido en Venezuela llamado Roberto Baldo, quien se suma al gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

"Los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados”, señaló la exministra de Seguridad, quien afirmó: "Como en toda dictadura, la información real se oculta. Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”.

En ese sentido, detalló: "Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”.

Como en toda dictadura, la información real se oculta: se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad.



Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer… https://t.co/cxWzi44Q8n — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 15, 2026 La senadora citó un posteo de la activista venezolana-argentina y fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta, la cual dio a conocer la información.

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, indicó la activista.

En esa línea, concluyó su mensaje: “Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”. La madre de Nahuel Gallo pidió por la liberación de su hijo: "Un país entero pide por él" La madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, secuestrado por el régimen chavista desde diciembre de 2024, habló en medio de la liberación de presos políticos en Venezuela. Con desesperación, la mujer pidió saber sobre el estado de su hijo y recalcó que "un país entero pide por él". Griselda Heredia se mostró a corazón abierto sobre el estado de Nahuel y sostuvo: “La última información que tenemos es que él se encuentra bien. A través del grupo de familiares y de liberados pude tener datos de que él está bien”. En diálogo con Futurock comentó que "a Nahuel también se le habilitaron visitas, pero él está solo en Venezuela y nadie lo fue a ver": "Cuando estuvimos reunidos con el canciller y con Patricia Bullrich, nos aclararon que no podíamos viajar", recordó. "Como no tiene familiares directos, no puede ir ni siquiera su esposa porque no están casados legalmente", sumó. Además, compartió su perspectiva a raíz de la liberación de presos políticos que viene llevando el país bajo la presidencia interina de Delcy Rodríguez desde la intervención de EEUU: "Mis expectativas de ahora son mis intuiciones como mamá, porque están liberando por tandas y Nahuel sigue quedándose ahí".