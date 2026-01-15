Los bonos en dólares rebotan tras una racha bajista pero los ADRs y las acciones locales caen hasta 3% + Seguir en









Los bonos en dólares rebotan luego de tres ruedas en baja, acompañando la mejora de los emergentes tras un alivio en el frente geopolítico.

Los bonos habían sido afectados por el aumento del riesgo global. Depositphotos

Los bonos en dólares rebotan este jueves tras tres ruedas consecutivas en baja, en sintonía con la recuperación de los mercados emergentes, que venían golpeados por el aumento del riesgo global. Sin embargo, los ADRs y las acciones líderes caen hasta 3%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El cambio de clima en la renta fija respondió, en parte, a un mensaje más moderado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien bajó el tono respecto de un eventual ataque contra Irán. En este contexto, el riesgo país se aleja nuevamente de la zona de los 600 puntos básicos.

En el ámbito local, los mercados continúan con el foco en las tasas y el análisis de lo que pasó en la licitación de deuda del Tesoro del miércoles, en el que se convalidaron tasas más altas y no se liberaron pesos al mercado.

En este sentido, los títulos suben hasta 0,7% encabezados por el Global 2046. En tanto los Bonares suben levemente hasta 0,5% liderado por el Bonar 2035.

Bolsa Bonos ADRs Acciones Acciones no tienen una buena performance Los ADRs cotizan con mayoría de bajas en Nueva York, asi las principales son: Cresud (+1,7%), Central Puerto (+1,2%), y Transportadora de Gas del Sur (+1,2%). Por su parte, el S&P Merval cae medido en pesos 1,4% a 2.907.939,020 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más bajan se encuentra: Central Puerto (+2,7%), Transportadora de Gas del Sur (+2,6%), e YPF (+1,8%).