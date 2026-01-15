Ciudad: pese a la baja de la pobreza, creció la cifra de personas en situación de calle, pero también la contención

Actualmente se registran 5.176 sin techo: 3.563 personas pernoctan en paradores, mientras que 1.613 transitan la vía pública. Desde el Gobierno porteño destacan las políticas de contención que, entre otros puntos, permitieron sostener la escolaridad de más de 300 niños.

El último censo de noviembre reveló un aumento en las cifras. Sin embargo, en CABA destacan que también se logró contener a la nueva población censada.

A pesar de la caída de más de 10 puntos de la pobreza y la indigencia en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) , el último censo oficial porteño reveló un aumento en la cantidad de personas en situación de calle . Actualmente se registran 5.176 sin techo. Entre mayo y noviembre hubo 654 nuevos censados. Las autoridades locales aseguran que en su gran mayoría están contenidos en los paradores y que la cifra de niños sin hogar está en su nivel más bajo.

La semana pasada, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IDECBA) relevó que el número de personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza en el distrito se redujo considerablemente desde el 28,1% a los casi 17 puntos actuales. Fue la cuarta caída consecutiva. De representar a 868.000, cayó a 534.000. Más de 330 mil personas abandonaron dicha condición. Pero la mejora -motivada por subas salariales-, no tuvo su correlato en los sintecho.

De acuerdo al último relevamiento del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de CABA, a cargo de Gabriel Mraida, en noviembre pasado hubo en 3.563 personas sin vivienda, que están alojadas en los Centros de Inclusión Social (CIS) , lo que representa un crecimiento del 20% respecto a mayo, cuando el número reflejaba unas 2.948 personas, según el informe que las autoridades porteñas presentaron este jueves y al que accedió Ámbito.

“Si bien el número aumentó, quedó prácticamente contenido en su totalidad por el sistema del Gobierno. Eso se ve reflejado en las personas que están en los paradores. Mientras que las personas que están en vía pública se mantiene", explicó el ministro en diálogo con la prensa. "Vemos con preocupación que es algo que está en crecimiento, pero lo pudimos contener en el sistema de respuestas. Eso es positivo" , destacó.

El funcionario del gobierno de Jorge Macri remarcó que en el último año se puso en marcha un trabajo de ampliación de las plazas en los centros de inclusión. Desde entonces, se incrementó en mil los lugares, lo que, según afirman desde GCBA, permitió hacer frente a los nuevos alojados. "Actualmente están al 85% de ocupación" , aseguró Mraida.

En menor medida se incrementó también el número de personas que optan por no pasar la noche en los paradores y prefieren continuar en la calle. El censo reportó unas 1.613 personas. En mayo la cifra se ubicaba en 1.574, lo que representa un aumento del 3% por encima del último relevamiento. En su mayoría, se trata de personas que, ante la posibilidad de ir a un parador, optan por no hacerlo.

El 68,8% de los encuestados señala estar pernoctando en paradores, mientras que un 31,2% estaban en la vía pública: calles, veredas, plazas, parques, bocas de subte, estaciones de transporte público, iglesias, guardias de hospitales, etc. "Es uno de los mejores ratios de los últimos años", aseguran desde CABA.

Causas económicas y rupturas de vínculos familiares, principales motivos

Entre los principales motivos que refleja el censo, un 42% de las personas que pernoctan en vía pública afirma que llegó a esa situación por cuestiones laborales o económicos y un 33,9% por conflictos familiares. A su vez, un 7% consideró que se debe a sus problemas de salud y un 12,8% aduce otros motivos, según informa el Observatorio de Desarrollo Humano.

Ante la consulta de Ámbito, Mraida profundizó: "La pérdida de un trabajo, el aumento en el costo de un alquiler y ganar menos plata de las changas puede derivar en que la persona termine en la calle. Eso, en muchos casos, se combina con la ruptura de un vínculo familiar, un divorcio, el fallecimiento de un padre o problemas de consumo. La persona se queda sola y pierde contención. Si bien la combinación es variada, lo económico y lo vincular es preponderante".

Una vez en la calle, los problemas aumentan y salir de esa situación se torna aún más desafiante. El relevamiento arrojó que casi un 70% de los encuestados está hace más de un año en situación de calle. Asimismo, la mitad dijo estar hace más de tres años, cifra que supera el dato de mayo. El 83% son varones y el 89% son adultos de entre 19 y 59 años, en edad económicamente activa.

motivos situación de calle

"La cronificación se da principalmente por problemas de salud mental y adicciones", dijo el ministro, dificultades que surgen ante el nuevo escenario de vida y que se le añaden a lo económico y lo vincular, en un contexto de país que no ayuda. Pero en CABA consideran que, pese a ello, hay margen para la asistencia y para revertir la situación: “Si profundizamos el tratamiento de salud mental, el enfoque económico y de los paradores, hay una oportunidad para que las personas puedan reconectar su proyecto de vida”, aseguró Mraida.

En ese contexto, el relevamiento muestra que quienes acceden a los paradores optan por continuar en ellos. El 91% de las personas que habitan los dispositivos, sostuvieron su estadía en toda la semana. Asimismo, un 2,4% (86) asegura haber dormido entre uno y cuatro días y sólo un 4,9% dijo no haber pernoctado ningún día en un parador durante la semana anterior al relevamiento.

Desde el GCBA indican que sostener la estadía permite, entre otras cosas, reconectar con su familia, tratarse de una adicción y proyectar una salida. En los paradores se les ofrece contención para los problemas de consumo, se sigue la escolaridad de los niños y también ofrecen capacitación para los adultos. En el último censo se determinó que unas 1300 personas egresaron con trabajo y otras 800 están realizando algún curso formativo.

Cayó la cifra de niños y niñas en situación de calle

Entre la población en situación de calle también hay niños, niñas y adolescentes, aunque en el último censo la cifra mostró el dato más bajo desde 2017: reportaron una menor de 14 años en vía pública. Aunque se suman otros 9 en edad escolar de entre 15 y 18 años.

El dato muestra un descenso comparativamente a abril del 2022. En los albores de la pospandemia, la Ciudad reportaba unos 33 menores de 18 años viviendo en la calle. Un año después se duplicó a 62, mientras que para el 2024 cayó a 26. En noviembre de ese año volvió a subir a 39, para luego descender a 20. Hoy el total de menores se ubica en 10.

censo caba niños en situación de calle

"Uno de los principales focos de la gestión es que no haya chicos durmiendo en calle. Además de mejorar la infraestructura y la atención en los paradores, también pusimos una mirada enfocada en la escolarización. El resultado es que logramos tener el menor relevamiento en años", explicó el titular de Desarrollo Humano.

En ese marco, CABA destaca que entre mayo y noviembre hubo 384 niños que transitan sus noches en paradores que, gracias a la política activa del gobierno porteño y sus trabajadores sociales, lograron completaron su escolaridad, un hecho que destacan debido a la importancia para la salida laboral y, consecuentemente, la posibilidad de dejar la calle en forma definitiva mediante el empleo.

Otro punto que señalan positivamente desde la Ciudad respecto a las políticas de contención es el subsidio que se otorga a las familias para acceder a un alquiler en hoteles porteños. El universo actual alcanza a 11.726 hogares. Actualmente, el valor está por encima de los $211.000. “Si el Gobierno porteño no tuviera las políticas públicas que tiene, que son casi únicas en Argentina, en lugar de tener 1600 personas en situación de calle tendría casi 17 mil”, remarca Mraida.

Relevamiento por comuna y el rol de los micros

Dentro del universo de situación de calle efectiva, que implica pernoctar en espacio público, hay unas 140 personas que, diariamente, prefieren no pasar la noche en los paradores. Sin embargo, aceptan dormir en micros proporcionados por el Gobierno porteño. Los dispositivos móviles comenzaron a implementarse en el invierno pasado y continúa en el verano.

"Veíamos que para muchas personas que están en la calle de forma crónica, pasar a un parador era un salto demasiado abrupto. Red Solidaria y Fundación SI venían trabajando con algunos micros acondicionados para dar respuesta en invierno. Nosotros replicamos eso y en invierno pusimos cuatro micros que ofrecían un lugar donde dormir", explicó Mraida.

Para ingresar al micro, la persona es recibida ante un trabajador social y debe ofrecer sus datos. Luego de ser alojados en los dispositivos móviles, muchos aceptan ser derivados a paradores. "Nos sirvió mucho como instancia intermedia. Es una respuesta de escala relativamente chica. Está pensada para personas que rechaza los paradores como antesala a una derivación", profundizó el ministro. Los micros están estacionados en Combate de los Pozos y Pavón.

El censo también muestra que la comuna con mayor cantidad de personas en situación de calle es la uno, que agrupa a los barrios de Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Montserrat, San Telmo y Constitución, donde se registran unas 564 personas. La Comuna 3 (Balvanera y San Cristobal) se censaron 249 personas.

censo caba personas en situación de calle

Uno de los argumentos que esgrimen desde la Ciudad para explicar el motivo del aumento de las personas en situación de calle en el distrito apunta a que, pese a la mejora en las cifras de pobreza, en su gran mayoría los censados no nació en la Capital Federal. Un 39,5% nació en la provincia de Buenos Aires, mientras que 19,3% proviene de otros terruños. Eso abre una discusión respecto a las políticas interjurisdiccionales de contención.

Las cifras difundidas por CABA, sin embargo, se contraponen con censos realizados por organizaciones sociales. De acuerdo al último relevamiento popular, en el distrito sobreviven 11.892 personas en situación de calle, de las cuales 7.898 lo hacen directamente en la vía pública y 3.994 en los Centros de Integración Social.

El informe privado fue presentado en septiembre en la Legislatura porteña. Del mismo se desprende que el 40% se quedó sin techo en el último año. Las cifras corresponden al relevamiento del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires, realizado entre el 26 y el 29 de junio de 2025 por más de treinta organizaciones sociales, sindicales, religiosas y de derechos humanos.

El censo evidenció que desde 2019, el último relevamiento popular, hubo un aumento del 64%, mientras que desde 2017 el crecimiento acumulado fue del 170%. El informe expone una brecha con los datos oficiales del Gobierno porteño, que reporta poco más de cinco mil personas en esta situación. En su momento, las organizaciones intervinientes afirmaron que la diferencia de datos se traduce en políticas públicas ineficientes e insuficientes.

Tanto la administración porteña como las organizaciones sociales coinciden en señalar la importancia de las políticas públicas de contención para lograr que aquellos que actualmente se encuentran en situación de calle puedan encontrar un hogar propio, un trabajo formal y sostener la escolaridad de los niños.