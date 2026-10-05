Dólar blue hoy: a cuánto cerró este lunes 5 de octubre

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 5 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.520 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 5 de octubre El dólar CCL cerró a $1.603,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 5 de octubre El dólar MEP cerró a $1.538,04 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 5 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 5 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.604,56. Valor de Bitcoin hoy, lunes 5 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s85.575, según Binance.