Megaoperativo en Villa Fiorito: cayó una banda de motochorros con 26 detenidos

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo de gran escala para desarticular una organización acusada de robos violentos en CABA. Entre los arrestados hay dos menores de edad y secuestraron motos, autopartes y cascos.

Un amplio despliegue de seguridad permitió avanzar contra una banda dedicada a asaltos armados bajo la modalidad motochorro, que operaba principalmente en la Autopista Riccheri y otros puntos estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El procedimiento tuvo lugar en la localidad bonaerense de Villa Fiorito, donde fueron detenidas 26 personas, dos de ellas menores.

La acción estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad, que ejecutó 65 allanamientos simultáneos en distintos domicilios del partido de Lanús, con el objetivo de desarticular por completo la estructura delictiva. Según fuentes oficiales, los sospechosos están vinculados a robos violentos, algunos de ellos con tiroteos y emboscadas a motociclistas que circulaban por accesos clave al Área Metropolitana.

Un despliegue inédito y una investigación de largo aliento Del operativo participaron unos 800 efectivos, entre personal de investigaciones, grupos de irrupción, fuerzas motorizadas y equipos de contención, apoyados por helicópteros y móviles terrestres. Durante los allanamientos se secuestraron motocicletas de alta gama, autopartes, cascos, celulares y otros elementos considerados clave para la causa.

secuestro Durante los allanamientos se secuestraron motocicletas de alta gama, autopartes, cascos, celulares y otros elementos considerados clave para la causa. Además, los investigadores detectaron que varios integrantes de la banda exhibían en redes sociales imágenes posando con motos robadas y armas de fuego, acompañadas de mensajes provocadores que ahora forman parte del expediente judicial.

De acuerdo con la información recabada, la causa se inició hace un año y medio, tras la detención de uno de los implicados. El análisis de su teléfono celular permitió reconstruir vínculos, roles y movimientos del resto de la organización, lo que derivó en el megaoperativo de las últimas horas.

