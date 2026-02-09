ATE desafía a la CGT y convoca a todos los trabajadores a "parar igual" contra la reforma laboral

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, ratificó la huelga de estatales de 24 horas convocada para el miércoles y llamó a ampliar las medidas. "Tenemos que paralizar todas las actividades", lanzó.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar , lanzó este lunes un desafío a la Confederación General del Trabajo (CGT) y llamó a "parar igual" contra la reforma laboral. “ Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores”, indicó.

Aguiar se expresó durante un plenario federal de delegados de ATE, gremio que parará por 24 horas durante el miércoles, cuando el proyecto se discuta en el Senado . Allí desconoció la decisión de la CGT de no convocar a una medida de fuerza y solo movilizar al Congreso.

“Hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica" , apuntó el gremialista.

En esa línea explicó que "sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal. La concentración será a partir de las 12 del mediodía en Bernardo de Irigoyen y Av. de Mayo.

Aguiar consideró que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores". "Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”, agregó.

ATE Los delegados de ATE se reunieron en un plenario federal.

ATE montará más de 22 puntos de visibilización en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el miércoles, entre los cuales se encuentran el Congreso, el Obelisco, Plaza de Mayo, el Centro Cultural Kirchner (CCK), el Hospital Argerich, Parque Lezama, Parque Centenario, entre otros.

Qué servicios se verán afectados el miércoles

Mientras esté vigente la huelga que comenzará el miércoles a las 00 horas, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y sólo atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Toda la Administración Pública se mantendrá paralizada y todos los trámites deberán realizarse una vez finalizada la medida de fuerza.

Otros servicios que se verán afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.