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El dólar blue cerró a $1.710 para la compra y a $1.730 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 25 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.604 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 25 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.780,05 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 11.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 25 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.677,29 y la brecha con el dólar oficial es de 4.6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 25 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.119.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 25 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.775,35. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 25 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s59.792, según Binance.