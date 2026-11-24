El último mes del año llega con varios pagos para los jubilados y nuevos valores para las familias que reciben asignaciones.

ANSES prepara los pagos de diciembre con cambios que impactarán en los ingresos de jubilados y titulares de la AUH.

Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, diciembre traerá novedades para los beneficiarios de ANSES . Además del aumento mensual por movilidad, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del aguinaldo , mientras que aquellos de menores ingresos esperan la renovación del bono extraordinario de $70.000 .

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Por su parte, las familias que cobran asignaciones también tendrán un incremento en sus prestaciones, de acuerdo con la inflación de octubre.

Tras el aumento del 2,17%, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 en noviembre a $453.796,70 en diciembre . A este importe se sumarán los $226.898,35 correspondientes al medio aguinaldo y, de mantenerse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto llegará a los $750.695,05. De esta manera, una vez descontado el 3% correspondiente a la obra social sobre el haber y el aguinaldo, los jubilados de la mínima recibirán alrededor de $730.274 en mano.

Los jubilados que cobran la mínima podrían recibir alrededor de $730.274 en mano durante diciembre, si se mantiene el bono.

Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán cerca de $598.219 netos, mientras que quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán aproximadamente $532.192, siempre que se mantenga el refuerzo.

En tanto, los jubilados cuyos haberes superen la mínima, pero sean inferiores a $523.796,70, podrán acceder a un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

AUH y asignaciones en diciembre 2026: nuevos montos con el aumento del 2,17%

Con la actualización de diciembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $163.075. De ese total, las familias recibirán $130.460 por cada menor, mientras que los $32.615 restantes quedarán retenidos hasta acreditar los requisitos de salud y escolaridad correspondientes.

En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el importe será de $530.982, con un depósito mensual de $424.785,60 para quienes estén sujetos a la retención del 20%.

Por otro lado, los nuevos valores generales de las asignaciones familiares serán los siguientes:

asignación por embarazo: $163.075

asignación familiar por hijo: hasta $81.549

asignación familiar por hijo con discapacidad: hasta $265.504

asignación por prenatal: hasta $81.549

asignación por nacimiento: $95.054

asignación por matrimonio: $142.323

asignación por adopción: $568.287

A diferencia de los jubilados y pensionados, los titulares de estas prestaciones no cobran aguinaldo.

La AUH aumentará un 2,17% en diciembre y tendrá nuevos montos tanto para la categoría general como para hijos con discapacidad. ANSES

Fechas de cobro de ANSES en diciembre 2026 según terminación de DNI

El calendario previsional comenzará el miércoles 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, y finalizará un día antes de Nochebuena.

Jubilados y pensionados que cobran la mínima

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan la mínima

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre

Las fechas de cobro de la AUH y las asignaciones familiares todavía no fueron oficializadas.