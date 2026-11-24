Con las fiestas de fin de año cada vez más cerca, diciembre traerá novedades para los beneficiarios de ANSES. Además del aumento mensual por movilidad, los jubilados y pensionados recibirán la segunda cuota del aguinaldo, mientras que aquellos de menores ingresos esperan la renovación del bono extraordinario de $70.000.
Triple pago de ANSES en diciembre de 2026: cuánto cobran jubilados y cómo queda la AUH
El último mes del año llega con varios pagos para los jubilados y nuevos valores para las familias que reciben asignaciones.
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Por su parte, las familias que cobran asignaciones también tendrán un incremento en sus prestaciones, de acuerdo con la inflación de octubre.
Jubilación mínima en diciembre 2026: haber, medio aguinaldo y bono de $70.000
Tras el aumento del 2,17%, la jubilación mínima pasará de $444.158,46 en noviembre a $453.796,70 en diciembre. A este importe se sumarán los $226.898,35 correspondientes al medio aguinaldo y, de mantenerse el refuerzo extraordinario de $70.000, el ingreso bruto llegará a los $750.695,05. De esta manera, una vez descontado el 3% correspondiente a la obra social sobre el haber y el aguinaldo, los jubilados de la mínima recibirán alrededor de $730.274 en mano.
Los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) percibirán cerca de $598.219 netos, mientras que quienes cobran Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez recibirán aproximadamente $532.192, siempre que se mantenga el refuerzo.
En tanto, los jubilados cuyos haberes superen la mínima, pero sean inferiores a $523.796,70, podrán acceder a un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.
AUH y asignaciones en diciembre 2026: nuevos montos con el aumento del 2,17%
Con la actualización de diciembre, la Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $163.075. De ese total, las familias recibirán $130.460 por cada menor, mientras que los $32.615 restantes quedarán retenidos hasta acreditar los requisitos de salud y escolaridad correspondientes.
En el caso de la AUH por Hijo con Discapacidad, el importe será de $530.982, con un depósito mensual de $424.785,60 para quienes estén sujetos a la retención del 20%.
Por otro lado, los nuevos valores generales de las asignaciones familiares serán los siguientes:
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asignación por embarazo: $163.075
asignación familiar por hijo: hasta $81.549
asignación familiar por hijo con discapacidad: hasta $265.504
asignación por prenatal: hasta $81.549
asignación por nacimiento: $95.054
asignación por matrimonio: $142.323
asignación por adopción: $568.287
A diferencia de los jubilados y pensionados, los titulares de estas prestaciones no cobran aguinaldo.
Fechas de cobro de ANSES en diciembre 2026 según terminación de DNI
El calendario previsional comenzará el miércoles 9 de diciembre, después del fin de semana largo por el Día de la Inmaculada Concepción, y finalizará un día antes de Nochebuena.
Jubilados y pensionados que cobran la mínima
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DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre
DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre
DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre
DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre
DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan la mínima
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DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas
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DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
Las fechas de cobro de la AUH y las asignaciones familiares todavía no fueron oficializadas.