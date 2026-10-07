Dólar blue hoy: a cuánto cerró este miércoles 7 de octubre

El paralelo cerró con una suba de $15 y volvió a ampliar la distancia frente al mayorista. Depositphotos

El dólar blue cerró a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 7 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.517 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 7 de octubre El dólar CCL cerró a $1.608,61 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.0%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 7 de octubre El dólar MEP cerró a $1.537,92 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 7 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 7 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.606,01. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 7 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.379, según Binance.