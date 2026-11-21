Los despachos al mercado interno crecieron apenas un 1,5% hasta septiembre, mientras las exportaciones sostienen su expansión y los productores reclaman mejores precios.

La Cooperativa de Colonia Liebig y Las Marías concentran alrededor de cuatro de cada diez kilos vendidos en el país.

El mercado argentino de yerba mate tiene dos grandes protagonistas: la Cooperativa de Colonia Liebig, reconocida por Playadito, y el establecimiento Las Marías , que reúne marcas como Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. Ambas firmas correntinas concentran alrededor de cuatro de cada diez kilos comercializados en el país y disputan el liderazgo en un escenario de escaso crecimiento del consumo interno.

Entre enero y septiembre de 2026, los despachos al mercado nacional alcanzaron 210,1 millones de kilos, un 1,5% más que en el mismo período de 2025 , cuando habían totalizado 207,1 millones, según los datos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM).

El ranking elaborado por Plan B Misiones sobre información del organismo ubica a Playadito al frente del acumulado a septiembre, seguida por Las Marías. Detrás aparecen La Cachuera, CBSé y Rosamonte. Para interpretar esas posiciones, sin embargo, hay una diferencia central: los datos corresponden a empresas y no necesariamente a una sola marca de góndola .

El caso más visible es el de Las Marías , con sede en Gobernador Virasoro, Corrientes. Sus ventas agrupan distintas etiquetas, entre ellas Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita , por lo que el segundo puesto de la compañía no puede atribuirse exclusivamente a Taragüí.

La Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig tiene a Playadito como su marca más reconocida, aunque también elabora Liebig Original y Yemaype . En Misiones, La Cachuera es la empresa detrás de Amanda , otra de las etiquetas tradicionales del sector.

Las exportaciones de yerba mate alcanzaron los 44,1 millones de kilos entre enero y septiembre de 2026.

También aparecen nombres empresariales menos familiares para el consumidor: Cordeiro produce Verdeflor, mientras que la Cooperativa de Montecarlo comercializa Aguantadora, Sinceridad y Pampa. Rosamonte, en tanto, pertenece a Hreñuk SA.

Según el relevamiento de Plan B Misiones, elaborado sobre datos del INYM, entre enero y agosto las diez principales empresas registraron los siguientes volúmenes de ventas:

Cooperativa de Colonia Liebig: 39,6 millones de kilos. Elabora Playadito, Liebig Original y Yemaype.

39,6 millones de kilos. Elabora Playadito, Liebig Original y Yemaype. Las Marías: 37,6 millones de kilos. Reúne Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita.

37,6 millones de kilos. Reúne Taragüí, Unión, La Merced y Mañanita. CBSé: 15,6 millones de kilos, con su marca homónima.

15,6 millones de kilos, con su marca homónima. La Cachuera: 14,2 millones de kilos. Produce Amanda.

14,2 millones de kilos. Produce Amanda. Hreñuk: 10,7 millones de kilos. Es la empresa detrás de Rosamonte.

10,7 millones de kilos. Es la empresa detrás de Rosamonte. Cordeiro: 10,2 millones de kilos. Elabora Verdeflor.

10,2 millones de kilos. Elabora Verdeflor. Llorente y Cía.: 6,5 millones de kilos. Produce La Tranquera.

6,5 millones de kilos. Produce La Tranquera. Cooperativa de Montecarlo: 6,4 millones de kilos. Comercializa Aguantadora, Sinceridad y Pampa.

6,4 millones de kilos. Comercializa Aguantadora, Sinceridad y Pampa. Yerbatera Misiones SRL: 6,3 millones de kilos. Elaboraba Nobleza Gaucha y Cruz de Malta por cuenta de Molinos Río de la Plata.

6,3 millones de kilos. Elaboraba Nobleza Gaucha y Cruz de Malta por cuenta de Molinos Río de la Plata. Cooperativa Andresito: 5,6 millones de kilos, con la marca Andresito.

Estos volúmenes corresponden a los primeros ocho meses del año. Al incorporar septiembre, La Cachuera pasó al tercer lugar y desplazó a CBSé al cuarto.

Playadito y Las Marías pelean el liderazgo

La diferencia entre las dos primeras compañías era de 2 millones de kilos al cierre de agosto. En septiembre, el acumulado llegó a 45,1 millones para Playadito y 41,7 millones para Las Marías, de acuerdo con el relevamiento.

La competencia presenta cambios mensuales: Las Marías encabezó las ventas en julio y Playadito recuperó el primer puesto en agosto. El resultado acumulado mantiene al frente a la cooperativa de Liebig, que desplazó a la histórica líder del negocio.

Playadito y Las Marías encabezan los despachos en un mercado interno que creció apenas un 1,5% hasta septiembre. Instagram Playadito

La escala de ambas compañías las distingue del resto. Con los datos de enero a agosto, cada una comercializó más del doble que CBSé, la tercera del listado en ese período. Las dos firmas, además, avanzan con inversiones en cosecha mecanizada y otras innovaciones para mejorar sus procesos productivos.

Las exportaciones crecen y contrastan con el consumo interno

Mientras las ventas locales muestran una recuperación limitada, las exportaciones sumaron 44,1 millones de kilos entre enero y septiembre de 2026, por encima del mismo período del año anterior.

El crecimiento se sostiene después de un récord: en 2025 se exportaron 57,98 millones de kilos, un 32,2% más que en 2024. Los mercados externos representan el 17,35% del volumen total comercializado.

Para los productores de materia prima, sin embargo, el panorama es más complejo. Según Coninagro, en julio la tonelada de hoja verde se pagaba alrededor de $240.000, un 20% menos en términos reales que un año antes. El costo estimado por el INYM era de $423,99 por kilo puesto en secadero.

A esa diferencia se agregan los plazos de cobro, que los productores cuestionan por su impacto sobre el financiamiento de las chacras. El sector advierte que esas condiciones dificultan el mantenimiento de las plantaciones y la continuidad de la actividad.

En Misiones, el reclamo derivó en una iniciativa para declarar la emergencia yerbatera por 360 días y establecer un precio mínimo sostén para productores de hasta 50 hectáreas. El proyecto cuenta con el respaldo del gobernador Hugo Passalacqua.

El reordenamiento del negocio también alcanza a Yerbatera Misiones SRL, de la familia Puerta, que solicitó la baja como industria ante el INYM, aunque continúa como comercializadora. La empresa elaboraba desde hacía más de dos décadas Nobleza Gaucha y Cruz de Malta para Molinos Río de la Plata en su planta de Apóstoles. Con el cambio, la producción pasa a realizarse por cuenta y orden de Molinos, que en una primera etapa alquila las instalaciones.

La distinción permite entender otro aspecto del ranking: la firma que declara o realiza la elaboración no siempre es la propietaria de las marcas, como ocurre con estas dos etiquetas del grupo alimenticio.