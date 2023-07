Dólar blue hoy: a cuánto cerró este viernes 28 de julio

"Creo que todos podemos coincidir en que hubiese sido mucho peor el escenario de una Argentina sin el acuerdo, teniendo que pagar y no saber si vas a recuperar esos dólares o no, con los escasas divisas que vos tenés en las reservas. Pero ese acuerdo, por lo visto no es lo suficientemente fuerte como para modificar la tendencia de fondo de los tipos de cambio que siguen siendo alcista. No soluciona los problemas reales que tiene el país", amplió.

El analista consideró que será clave ver cómo impacta la emisión de pesos a través del dólar agro en los próximos días, también resaltó que estamos a pocos días de que se llevan a cabo las PASO y que su resultado será determinante en cuanto a lo que pueda pasar con el tipo de cambio. "La verdad es que para los próximos semanas creo que la presión de alcista se va a mantener", cerró.

Impacto del acuerdo con el FMI en los tipos de cambio

El acuerdo contempla la posibilidad de intervención del Gobierno en el mercado de dólares bursátiles utilizando bonos en dólares, pero de manera limitada con el objetivo de reforzar las reservas. Sobre este último punto, Federico Papavero, Corporate Financial Advisor de Wise Capital, aseguró que "se flexibilizó el requisito de acumulación de reserva en comparación el año pasado de u$s8.000 millones a u$s1.000 millones".

El acuerdo también implica sostener tasas de interés real positiva, que en caso de una aceleración de la inflación, representará un aumento en la Tasa de Política Monetaria y Plazo Fijo. "Este incremento tendrá como efecto también aminorar el impacto de la tendencia alcista del dólar financiero. La tasa referencia no se ajusta desde mediados de mayo con la publicación del IPC de abril", recordó Papavero.

"El FMI no quiere que el Estado continúe realizando adelantos transitorios y transferencia de utilidades al BCRA, dejando como alternativa viable que se financie a través de la emisión de Títulos de Deuda del Tesoro", dijo el analista y cerró: "Observamos que en función de dólar oficial, el incremento de la inflación deberá acompañar la evolución del tipo de cambio. De esta manera se establece una devaluación progresiva anticipada en función de los ajustes del IPC".

Cuánto sube el dólar blue en el año

En lo que va de 2023, el dólar blue acumula una suba de $205 después de cerrar el 2022 en $343.

Cabe remarcar que en enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%). A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,73%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).

En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208.

A cuánto cotiza el dólar hoy, viernes 28 de julio

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- avanzó $1,52 y alcanzó los $573,12. De esa manera, la brecha con el blue se posicionó en los $22,12.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

A cuánto cotiza el dólar ahorro y el dólar tarjeta hoy, viernes 28 de julio

El dólar ahorro (o solidario) y el dólar tarjeta -que incluye un 30% del Impuesto PAÍS + 45% de la Percepción de Ganancias- superó por segunda jornada la barrera de los $500 y llegó a $501,48.

En tanto, el dólar mayorista cerró a $273,70 por unidad, sesenta centavos por encima del cierre de la rueda anterior.