Tiger Woods fue arrestado en Florida tras volcar su camioneta y acusarlo de conducir alcoholizado

El golfista se negó a realizar la prueba de orina y permaneció ocho horas detenido. Trump salió a defenderlo: "Es un amigo muy cercano, pero tiene algunos problemas".

Tiger fue arrestado este viernes cerca de su mansión en Florida luego de chocar con su camioneta.

Tiger Woods volvió a quedar en el centro de un escándalo. El mejor golfista de la historia fue arrestado este viernes cerca de su mansión en Florida luego de chocar con su camioneta contra otro vehículo y volcar en plena calle. El sheriff del condado de Martin, John Budensiek , lo acusó formalmente de conducir bajo los efectos del alcohol , daños a la propiedad y negarse a someterse a una prueba legal tras el accidente.

El episodio comenzó con un llamado al 911. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a Woods —de 50 años — en un estado que describieron como "letárgico", lo que inicialmente los llevó a sospechar que había consumido algún tipo de sustancia. El golfista logró salir por la ventanilla del acompañante por sus propios medios y no sufrió heridas visibles.

Sin embargo, su decisión de rechazar la prueba de orina complicó el panorama judicial. "Nunca obtendrán resultados definitivos sobre qué sustancia lo incapacitó en el momento del accidente", reconoció el propio Budensiek, aunque aclaró que las imágenes del lugar hablan por sí solas. "Se puede ver que derrapó bastante antes de detenerse", afirmó en conferencia de prensa.

Los cargos formales incluyen hurto agravado, daños a la propiedad y la negativa a someterse al test químico obligatorio tras un accidente vial.

Woods permaneció ocho horas bajo arresto antes de ser liberado. Las imágenes de la camioneta volcada y del golfista al costado del vehículo se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde el caso dominó la conversación durante gran parte del día.

Desde Washington, el presidente Donald Trump fue consultado sobre el episodio y no esquivó la pregunta. "Tiene algunos problemas. Hubo un accidente, y eso es todo lo que sé. Es un amigo muy cercano. Es una persona increíble, un hombre increíble, pero, bueno, tiene algunos problemas", declaró.

No es la primera vez que Woods protagoniza un incidente de este tipo. En 2021 sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó serias lesiones en la pierna derecha y lo mantuvo alejado de la competencia durante meses. Aquel episodio también ocurrió en Florida y generó una cobertura mediática mundial.

Con el nuevo arresto, el historial extradepotivo del ídolo del golf vuelve a ponerse bajo la lupa en el peor momento: a sus 50 años y con una carrera que ya transita su etapa final.