El Departamento de Justicia de EEUU publicó los últimos archivos del caso Epstein + Seguir en









Se trata de un lote de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes. Incluyen extensas censuras, vinculadas a la identificación de víctimas o materiales de investigaciones en curso.

El Departamento de Justicia siguió con la publicación de archivos como parte de la Ley de Transparencia de Archivos Epstein.

El Departamento de Justicia de EEUU publicó este viernes el último lote de archivos relacionados con el difunto financista Jeffrey Epstein, en el caso de abuso sexual y tráfico de personas, como el esfuerzo final de la administración de Donald Trump por cumplir con la ley de Transparencia que exige la difusión de todos los registros relacionados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El departamento había dicho a finales de 2025 que aún le quedaban más de cinco millones de páginas por revisar y que necesitaba reasignar a cientos de abogados para hacerlo, lo que provocó críticas de algunos miembros del Congreso, que consideraban que la lentitud de la administración había infringido la ley.

El fiscal general Todd Blanche declaró la finalización de los archivos en una conferencia de prensa. El nuevo y último lote de archivos incluye más de tres millones de páginas, 2.000 videos y 180.000 imágenes, añadió.

Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EEUU publicó nuevos archivos Los archivos incluyen extensas censuras, afirmó, dadas las excepciones que permite la supresión de ciertos documentos, como información de identificación de las víctimas o materiales relacionados con investigaciones en curso.

Blanche defendió la lentitud de las publicaciones, argumentando que los voluminosos expedientes requerían que cientos de abogados trabajaran día y noche durante semanas para revisarlos y prepararlos para su publicación.

La publicación del material responde a la aprobación de la ley de Transparencia de Archivos Epstein, que fijó el 19 de diciembre de 2025 como fecha límite, pero las autoridades afirmaron que necesitaban más tiempo para revisar los expedientes. La norma permitía cierta censura para proteger a las víctimas y salvaguardar las investigaciones en curso. VÍCTIMAS DE JEFFREY EPSTEIN El Departamento de Justicia publicó un nuevo conjunto de archivos como el último esfuerzo de Trump por cumplir con la ley de difusión. X: @AaronParnas Caso Epstein: el gobierno de EEUU publicó un nuevo paquete con 30.000 páginas de documentos inéditos El Departamento de Justicia de EEUU publicó de manera oficial este martes un nuevo paquete con miles de documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, después de la difusión de algunas fotografías que desataron críticas contra el presidente, Donald Trump, quién aparecía en algunas imágenes. El gobierno estadounidense sacó a la luz otras 30.000 páginas más de documentos vinculados al caso. Sin embargo, mediante un comunicado alertaron que algunos de los archivos "contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump". "Las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran un mínimo de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente. Sin embargo, debido a nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia está publicando estos documentos teniendo en cuenta las protecciones legales requeridas para proteger a las víctimas de Epstein", indicaron.