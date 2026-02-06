El dólar blue cerró a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue anotó su mayor baja semanal en dos meses
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El dólar cerró la jornada a la baja y la primera semana del mes se mantuvo estable
Mercados: el dólar oficial y los paralelos retrocedieron, mientras ADRs y bonos rebotan en Wall Street
A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 6 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.432.
Valor del CCL hoy, viernes 6 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.492,02 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,2%.
Valor del dólar MEP hoy, viernes 6 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.448,22 y la brecha con el dólar oficial es de 1,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 6 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 6 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.494,63, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 6 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s69.784, según Binance.
