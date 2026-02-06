Jeffrey Esptein y David Copperfield: la foto que demuestra que su vínculo era "muy estrecho" + Seguir en









La difusión de una fotografía registrada en la isla privada del financista reavivó cuestionamientos sobre su relación con el reconocido ilusionista.

Los investigadores que seguían las denuncias contra Epstein y su red, que facilitaba menores de edad a un selecto grupo de políticos, empresarios y famosos, hablaban de un vínculo "muy estrecho".

Una fotografía tomada en la isla privada de Jeffrey Epstein volvió a circular en las últimas horas y reavivó cuestionamientos sobre su vínculo con el reconocido ilusionista David Copperfield luego de que fuera desmentido, en varias ocasiones, las versiones que afirmaban que "eran amigos".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los investigadores que seguían las denuncias contra Epstein y su red, que facilitaba menores de edad a un selecto grupo de políticos, empresarios y famosos, hablaban de un vínculo "muy estrecho". Fue así como, entre los archivos divulgados, hay fotografías en las que Copperfield aparece abrazado a Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice del delincuente sexual infantil.

La foto que pone en la mira a David Copperfield foto entre Epstein y Copperfield Copperfield junto a Ghislaine Maxwell, ex pareja y cómplice de Epstein. En la foto, ambos parecen cómodos y relajados. Además, se había registrado un intercambio de mails entre Epstein y una mujer llamada Nadia, sobre la supuesta compra de Musha Cay, la isla privada por parte de Copperfield en las Bahamas. Allí, ella le envía un enlace y le pregunta "¿cuándo la compró?", a lo que él responde: "Después de que yo se lo dijera".

En mayo de 2024 se realizó una extensa investigación periodística que reunió los testimonios de 16 mujeres, muchas menores en la que se denunciaban “abusos sexuales y comportamientos inapropiados”. Sin embargo, los abogados del mago calificaron las acusaciones como "falsas y carentes de fundamento".

Fue en ese momento cuando los representantes de Copperfield declararon que "no era amigo de Jeffrey Epstein" y que cualquier insinuación en ese sentido "es totalmente falsa y fruto de una distorsión mediática". Insistieron en que ambos eran "solo conocidos" y se habían encontrado en "pocas ocasiones". Hasta el momento, el ilusionista ha negado haber cometido abusos sexuales o haber caído en conductas inapropiadas.