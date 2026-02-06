El titular de ATE criticó al tuitero libertario a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial

La nueva dependencia estatal fue lanzada el pasado jueves. Juan Pablo Carreira - conocido como Juan Doe en las redes sociales - será el encargado de "desmentir" a periodistas y medios.

El titular la Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, se hizo eco de la creación de la nueva dependencia estatal - la Oficina de Respuesta Oficial - y publicó un duro mensaje criticando a su responsable, Juan Pablo Carreira, alias Juan Doe, quien también se desempeña como Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación. "Qué pasa ñoquito? Parece que al fin te conseguiste un curro? Ahora sos director de la oficina de la garompa? Tu jefe @madorni vio que te estás rascando las pelotas a cuatro manos desde hace dos años y te abrió una cuenta oficial para intentar justificar tu millonario sueldo?", acusó esta mañana el gremialista.

El cruce comenzó, en realidad, el jueves por la tarde, momento en que se comunicó la creación de la nueva oficina, cuando Aguiar acusó al Gobierno de utilizar fondos públicos para "mentir, perseguir y estigmatizar". Por su parte, Carreira respondió con un duro mensaje, acompañado de una foto del sindicalista descompensado durante una manifestación.

Tras conocerse que el funcionario propagandista Carreira quedará al frente del área, el titular de ATE salió a cuestionar con dureza la decisión oficial . “Los reyes del ahorro y el equilibrio fiscal crearon una nueva oficina estatal y la utilizarán para mentir, perseguir y estigmatizar. La plata de tus impuestos se usará para pagar los sueldos millonarios de los militantes libertarios. Son la verdadera casta. ¡Es con la tuya!“, escribió en su cuenta de X.

La respuesta no tardó en llegar. Horas después, el funcionario libertario replicó con agravios: “Rodo 'Leche' Aguiar, es solo una cuenta de Twitter, no implica ningún gasto adicional. Lo que sí sale millones es cada vez que vos y tus piqueteros cortan una ruta o una calle. Por suerte, vienen corriendo en culo de lo lindo desde que Javier Milei es Presidente. Abrazo grande", lanzó, junto a una imagen del dirigente sindical retenido por la Policía durante una protesta contra el Gobierno.

El cruce escaló a la mañana siguiente. El líder gremial volvió a la carga con nuevas descalificaciones: “¿Qué pasa ñoquito? Parece que al fin te conseguiste un curro? Ahora sos director de la oficina de la garompa?“, afirmó. Luego agregó: ”¿Tu jefe, Manuel Adorni [que supervisará la flamante oficina] vio que te estás rascando las pelotas a cuatro manos desde hace dos años y te abrió una cuenta oficial para intentar justificar tu millonario sueldo?¿ Hace unos días se aumentaron un 90% sus salarios, ya nos sale bastante caro todo el gabinete y ahora también les tenemos que empezar a pagar a los trolls? ¡Paraaa!“.

La creación de la Oficina de Respuesta Oficial

El pasado jueves el Gobierno anunció la creación de la Oficina de Respuesta Oficial, con su respectiva cuenta en X. Según detallaron, el objetivo de concentrar su comunicación y emitir réplicas rápidas frente a informaciones o publicaciones que considere erróneas. Desde Casa Rosada señalaron que la herramienta fue diseñada "para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política".

La administración aseguró que la iniciativa no apunta a imponer un relato, sino a facilitar que la ciudadanía pueda diferenciar datos verificables de eventuales operaciones políticas o mediáticas.

"Vamos a combatir la desinformación brindando más información, todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda hacen cuando gobiernan, donde buscan censurar a los opositores tanto en los medios tradicionales como en las redes sociales", indicaron en el posteo, y añadieron: "El derecho a la libertad de expresión es sagrado para esta administración".

La Oficina de Respuesta Oficial toma como referencia experiencias aplicadas durante la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, cuando se impulsaron canales institucionales para responder de forma directa a versiones que el Ejecutivo consideraba falsas o engañosas.

@RapidResponse47 es la cuenta oficial de respuesta rápida de la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump —identificado como el presidente número 47— en la red social X. Funciona como un canal de comunicación digital destinado a difundir declaraciones inmediatas, fijar postura y responder a noticias, cuestionamientos o críticas.

El perfil opera como un brazo estratégico para disputar la narrativa mediática en tiempo real y se vincula con la denominada “Agenda 47”, el programa político que reúne los principales lineamientos de gobierno impulsados por Trump.