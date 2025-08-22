El dólar blue cerró a $1.325 para la compra y a $1.345 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 1,8%.
El dólar blue avanzó $25 en la semana y cerró como el más caro del mercado
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
El tipo de cambio paralelo cerró la semana como el más caro del mercado tras una suba de $25 (1,9%) desde el pasado lunes, luego de arrastrar dos semanas a la baja.
El dólar minorista escaló a $1.337,23 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA) cerró a $1.335 para la venta.
A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 22 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.321, $6 por encima del cierre previo.
Valor del MEP hoy, viernes 22 de agosto
El dólar MEP cerró a $1.329,08 y el spread con el oficial se ubicó en 0,5%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 22 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.333,81 y la brecha se posicionó en 0,7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 22 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.735,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 22 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.317,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 22 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s116.635, según Binance.
