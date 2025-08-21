SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

21 de agosto 2025 - 17:08

Dólar blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 21 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue amagó con bajar, pero se mantuvo firme en máximos desde abril.

El dólar blue cerró a $1.320 para la compra y a $1.340 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial terminó en el 1,1%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 21 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.315, $14 por encima del cierre previo.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 21 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.340 y la brecha con el oficial minorista se ubicó en el 1,9%.

Valor del MEP hoy, jueves 21 de agosto

El dólar MEP opera a $1.318,96 y el spread con el oficial se ubica en 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 21 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.321,66 y la brecha se posiciona en 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 21 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.722,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 21 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.323,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 21 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.218, según Binance.

