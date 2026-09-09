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9 de septiembre 2026 - 11:23

Los bonos en dólares operan mixtos pero el riesgo país se ubica por debajo de los 500 puntos

Datos disparen para analizar por el mercado: si bien por un lado descendió la inflación de CABA hasta el 1,7%, el IPI se contrajo casi 5% de forma anual durante julio.

El riegso país aún ronda los 500 puntos básicos.

El riegso país aún ronda los 500 puntos básicos.

Depositphotos

Impactan en el mercado, los datos económicos que se conocieron ayer: si bien por un lado descendió la inflación de CABA hasta el 1,7%, los datos industriales confirmaron que el IPI se contrajo casi 5% de forma anual durante julio. En ese marco, los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país en la zona cercana a los 500 puntos.

Por otra parte, en el mercado de renta variable, el S&P Merval cae 0,3% a 3.066.368,940 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan son: Banco BBVA (-1,1%), Grupo Supervielle (-1%), y Grupo Financiero Galicia (-0,7%). Los ADRs también operan con mayoría de descensos, los centrales son BBVA (-1,5%), Loma Negra (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,5%).

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El IPC de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 1,7% en agosto, y desaceleró con fuerza desde el 2,9% de julio, donde hubo fuertes aumentos por las vacaciones de invierno. Así el acumulando se eleva hasta los 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,3%, acelerando 0,1 punto porcentual frente a julio.

En cuanto al mercado en pesos, los operadoras advierten que hay una mayor liquidez, REPO operó en $3 billones, y la caución marcó un rendimiento del 1,65% mensual. En esta jornada saldrá el llamado a licitación del viernes del Tesoro, en el cuál el menú buscaría captar $9 billones en vencimiento.

El martes, el INDEC difundió dato de Industria (IPI), que cayó 4,9% anual, y de Construcción (ISAC), que se contrajo 4,5%. Datos adelantados de julio venían flojos y ahora se confirma que fue peor a lo esperado. Agosto viene mixto, tirando a negativo, advierten economistas. "Sin rebote en agosto sería difícil evitar una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída)", señalan desde la city.

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