Los bonos en dólares operan mixtos pero el riesgo país se ubica por debajo de los 500 puntos + Agregar ámbito en









Datos disparen para analizar por el mercado: si bien por un lado descendió la inflación de CABA hasta el 1,7%, el IPI se contrajo casi 5% de forma anual durante julio.

El riegso país aún ronda los 500 puntos básicos. Depositphotos

Impactan en el mercado, los datos económicos que se conocieron ayer: si bien por un lado descendió la inflación de CABA hasta el 1,7%, los datos industriales confirmaron que el IPI se contrajo casi 5% de forma anual durante julio. En ese marco, los bonos en dólares operan mixtos y el riesgo país en la zona cercana a los 500 puntos.

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Por otra parte, en el mercado de renta variable, el S&P Merval cae 0,3% a 3.066.368,940 puntos básicos y dentro de las acciones líderes que más bajan son: Banco BBVA (-1,1%), Grupo Supervielle (-1%), y Grupo Financiero Galicia (-0,7%). Los ADRs también operan con mayoría de descensos, los centrales son BBVA (-1,5%), Loma Negra (-1,5%), Grupo Financiero Galicia (-1,5%).

El IPC de la Ciudad de Buenos Aires aumentó 1,7% en agosto, y desaceleró con fuerza desde el 2,9% de julio, donde hubo fuertes aumentos por las vacaciones de invierno. Así el acumulando se eleva hasta los 21,5% en los primeros ocho meses del año, mientras que la variación interanual se ubicó en 33,3%, acelerando 0,1 punto porcentual frente a julio.

En cuanto al mercado en pesos, los operadoras advierten que hay una mayor liquidez, REPO operó en $3 billones, y la caución marcó un rendimiento del 1,65% mensual. En esta jornada saldrá el llamado a licitación del viernes del Tesoro, en el cuál el menú buscaría captar $9 billones en vencimiento.

El martes, el INDEC difundió dato de Industria (IPI), que cayó 4,9% anual, y de Construcción (ISAC), que se contrajo 4,5%. Datos adelantados de julio venían flojos y ahora se confirma que fue peor a lo esperado. Agosto viene mixto, tirando a negativo, advierten economistas. "Sin rebote en agosto sería difícil evitar una recesión técnica (dos trimestres consecutivos de caída)", señalan desde la city.