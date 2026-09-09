Fuerte advertencia de Reino Unido a Javier Milei por las Malvinas: "Vamos a ser implacables"

El primer ministro británico, Andy Burnham, ratificó ante la Cámara de los Comunes la posición de Londres sobre el archipiélago. Aseguró que su gobierno defenderá la soberanía y los derechos de los isleños.

El primer ministro Andy Burnham ratificó la posición de Londres sobre el archipiélago tras el nuevo reclamo de Javier Milei. “Vamos a ser implacables a la hora de defenderlo”, afirmó ante la Cámara de los Comunes.

El primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham , respondió al renovado reclamo de la Argentina por las Islas Malvinas y lanzó una fuerte advertencia durante una intervención en la Cámara de los Comunes. “ Vamos a ser implacables a la hora de defenderlas ”, afirmó el mandatario británico, en referencia al archipiélago cuya soberanía reclama la Argentina.

Burnham sostuvo además que el Reino Unido mantendrá su compromiso con los habitantes de las islas y con la decisión de quienes viven allí de considerarse británicos.

La declaración del primer ministro se produjo en medio de una nueva escalada diplomática entre Buenos Aires y Londres por la cuestión Malvinas. La ministra británica de Exteriores Kirsty McNeill ya había reafirmado que no existe ninguna duda para Londres sobre su soberanía sobre las islas y destacó el compromiso del Reino Unido con los derechos democráticos de los isleños.

Desde la mirada británica, la posición se apoya en la voluntad de los habitantes del archipiélago, mientras que la Argentina sostiene su reclamo histórico de soberanía y considera a las islas parte de su territorio.

El Gobierno argentino volvió a colocar la cuestión Malvinas en el centro de su agenda internacional. Milei endureció su postura frente a las empresas que participan de proyectos hidrocarburíferos en las islas y anunció sanciones contra compañías vinculadas con la explotación de recursos en el archipiélago.

Crece la tensión diplomática por las Malvinas: el Gobierno británico respondió al reclamo de Milei con una dura advertencia y aseguró que su postura sobre el archipiélago “nunca cambiará”.

La ofensiva argentina también quedó atravesada por el interés creciente en los recursos petroleros de la zona. El proyecto Sea Lion, impulsado por empresas vinculadas al Reino Unido e Israel, es uno de los principales puntos de conflicto.

Tras el nuevo reclamo de Javier Milei por la soberanía de las Islas Malvinas, el primer ministro británico lanzó una contundente advertencia y aseguró que Londres será “implacable” en la defensa de su posición. Presidencia

El petróleo suma tensión al conflicto

El escenario adquiere una nueva dimensión por el desarrollo de proyectos de hidrocarburos alrededor de las Malvinas. Milei anunció que las empresas que operen en las islas sin autorización argentina enfrentarán sanciones y deberán elegir entre esos proyectos y las oportunidades de inversión en Vaca Muerta.

La decisión busca aumentar la presión económica sobre las compañías involucradas en la explotación petrolera en el área disputada. En los últimos días, varias grandes empresas de servicios petroleros anunciaron que no participarán de proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas.

Malvinas: el Gobierno anunció sanciones contra 15 sujetos más por actividades petroleras ilegítimas

A través de un comunicado, la Oficina del Presidente informó que la medida se suma a los procedimientos ya iniciados contra otros 45 sujetos, y alcanza tanto a personas humanas como jurídicas involucradas en el desarrollo ilegítimo de actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental. "Este avance es un nuevo paso en la misma dirección. La República Argentina no admite ni admitirá ataques contra su soberanía", indicaron desde la administración de Javier Milei.

El texto asegura que cada expediente que se abre "es una continuación de esa convicción: las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son de todos los argentinos, y nadie podrá disponer de sus recursos sin la autorización de nuestro país",

Asimismo, el Gobierno señaló que la ampliación de estos procedimientos responde a un "trabajo sostenido de identificación de todos los actores involucrados en la explotación ilegítima de nuestros recursos". "El Gobierno Nacional seguirá avanzando en esta identificación e iniciará los sumarios para sancionar a todos los responsables", afirma.