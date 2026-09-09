Créditos hipotecarios: un banco baja la TNA al 7,5% y se alinea con el Gobierno

La rebaja se suma a la estrategia del Gobierno por darle más fuerza al crédito hipotecario para la primera vivienda.

La baja de tasas y las nuevas condiciones devuelven el entusiasmo a quienes sueñan con la casa propia.

Los créditos hipotecarios sumaron una nueva baja de tasa en septiembre. Un banco redujo la TNA de su línea UVA hasta el 7,5% y se metió entre las opciones más atractivas para quienes buscan financiar una vivienda en un mercado que volvió a mostrar movimiento.

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La novedad corresponde a Macro . La entidad ajustó su propuesta mientras el Gobierno intenta darle más impulso a este tipo de préstamos y mantiene una línea pensada para un grupo específico de clientes.

Banco Macro bajó la TNA de su línea hipotecaria UVA del 8,5% al 7,5% , una reducción de un punto porcentual frente a lo que ofrecía hasta agosto.

Con una rebaja de un punto en sus préstamos para vivienda, el Macro busca ganar terreno antes de que arranque la licitación de la Anses.

El crédito se puede devolver en hasta 20 años y está disponible en todo el país. No queda limitado a la compra de una propiedad, ya que también puede usarse para ampliar, mejorar o refaccionar una vivienda.

La nueva tasa coincide con el máximo fijado por el Gobierno para los préstamos hipotecarios que se otorguen con fondos del FGS. Macro hizo el recorte antes de conocerse qué bancos participarían de ese esquema.

Requisitos para acceder a la línea UVA para viviendas

La propuesta está destinada a clientes del Plan Sueldo Selecta y también alcanza a sus hijos, que pueden pedir el préstamo de manera individual.

Después llega una parte central del trámite. El banco toma los ingresos demostrables del solicitante y calcula cuánto puede representar la cuota dentro de ese monto mensual.

De esa evaluación depende cuánto dinero puede prestar la entidad en cada caso. Para quien busca acceder a la línea, el ingreso disponible pesa tanto como pertenecer al segmento habilitado.

El monto a otorgar depende directamente de los ingresos del solicitante, con una evaluación técnica que define el límite de la cuota mensual. Freepik

El plan del Gobierno y el fondeo del FGS para créditos hipotecarios

El Gobierno busca usar parte de los fondos del FGS de ANSES para que los bancos cuenten con más dinero a largo plazo y puedan volcarlo a nuevos hipotecarios. El programa contempla hasta $2 billones.

El monto no se entregará de una sola vez. Habrá distintas licitaciones de hasta $200.000 millones, en las que las entidades competirán por quedarse con una parte de los fondos. Podrán tomar depósitos a uno o cinco años. Para el primer plazo, la tasa arrancará en UVA más 2,5%; para el segundo, en UVA más 4,5%.

Cada entidad podrá recibir como máximo el 20% de lo ofrecido en cada licitación y tendrá 90 días para convertir los recursos en préstamos. Los créditos deberán tener una tasa máxima del 7,5%, un plazo mínimo de 15 años y un tope de 150.000 UVA por operación. El destino estará limitado a la primera vivienda, ya sea para comprar, construir, ampliar o refaccionar.