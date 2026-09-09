El dólar blue se mantuvo debajo de los $1.550 y la brecha con el oficial recortó a mínimos de dos meses + Agregar ámbito en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

La brecha entre el dólar blue y el oficial bajó del 2%.

El dólar blue se mantuvo estable este miércoles 9 de septiembre. De este modo, la brecha con el tipo de cambio oficial cedió a su nivel más bajo en dos meses.

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El informal cerró a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Dado que el mayorista extendió su tendencia alcista, hasta los $1.514, el spread entre ambas cotizaciones se redujo al 1,7%, mínimo desde el 8 de julio.

Asimismo, el blue terminó la rueda aproximadamente $10 arriba del MEP, pero $50 por detrás del CCL. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, miércoles 9 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.514 para la venta.

Valor del CCL hoy, miércoles 9 de septiembre El dólar CCL cerró a $1.592,66 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 9 de septiembre El dólar MEP cerró a $1.532,46 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 9 de septiembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.995,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 9 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.593,97, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 9 de septiembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s78.438, según Binance.