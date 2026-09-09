El Senado sesionará este jueves por la reforma de biocombustibles y por cambios judiciales + Agregar ámbito en









Se busca avanzar en el traspaso de competencias penales al distrito porteño. Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway pueden convertirse en camaristas del fuero penal económico.

Habrá una nueva sesión en el Senado, dos semanas después de la aprobación de 67 pliegos.

En simultáneo a la convocatoria opositora en Diputados, el oficialismo acordó una nueva sesión en el Senado para el jueves 10 de septiembre, en lo que espera hacer avanzar iniciativas de su autoría que tienen consensos en otros bloques. En el temario incluye la reforma de la ley N° 27640 de biocombustibles, avalar dos pliegos judiciales y permitir el traspaso federal de la Justicia de menores y de competencias penales al distrito de la ciudad de Buenos Aires.

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La sesión iniciaría a las 11 horas, horario que se oficializaría en una reunión de Labor Parlamentaria que se realizará en la Cámara alta este mismo miércoles por la tarde. La última convocatoria fue el pasado 27 de agosto, donde se avanzaron con otros 67 pliegos judiciales lo que fue celebrado por el Gobierno nacional por ser "la administración que más jueces logró aprobar en un solo año". En lo que va del 2026 llevan 129 nombramientos, a los que podrían sumarse dos más: Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway, propuestos como camaristas del fuero penal económico.

Además, se concretaría el traspaso a la Justicia de la ciudad de Buenos Aires de una serie de competencias penales, como los delitos contra la libertad, contra el honor, la integridad sexual, la propiedad intelectual y los vinculados a la seguridad del tránsito. Otra de las responsabilidades más relevantes es que asumirá de forma exclusiva es la competencia de juzgar los delitos cometidos por adolescentes entre 14 y 18 años, así como las para menores de 14 años. La reactivación de este traspaso ocurre luego de que se levante una medida cautelar presentada por la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). Es una iniciativa rechazada por el peronismo duro.

Los candidatos a camaristas Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway. Qué dice la reforma de la ley de biocombustibles El proyecto que busca reformar la ley N° 27640 de biocombustibles alcanzó dictamen en el Senado de la Nación. La iniciativa responde a un reclamo de cámaras azucareras y aceiteras y le permitirá avanzar al oficialismo con un proyecto que lleva su firma, luego del sorpresivo freno que recibió la aprobación del Súper RIGI. Las provincias con pymes industriales productoras de biodiésel insisten en cambios para tener mayor participación y el proyecto podría sufrir reformas sobre tablas.

La reforma busca la ampliación del corte de bioetanol del 12% al 15%, porcentaje del que se reservará un 6% para el bioetanol de caña, un 6% al bioetanol de maíz y el restante 3% como producto de la competencia. Ninguna empresa podrá tener más del 20% del mercado, para garantizar condiciones de participación.

La discusión del biodiésel fue la más difícil de destrabar -por la pugna entre grandes productoras y las pymes industriales- y se estableció una ampliación del 5% al 10% (luego de un plazo de 12 meses en 7,5%) en el corte con dos segmentos: una de compañías integradas (que pueden gestionar toda la cadena productiva) y otra de no integradas, que tendrán un cupo del 5% de la totalidad del mercado. En este caso, ninguna empresa podrá tener más del 10% del mercado y se establecerá hasta el 2036 un cupo del 3% de las no integradas. Por otro lado, para ambos sectores se eliminó el precio máximo para adoptar como referencia el valor exportable; se delimitaron los motivos para ampliar porcentajes de cortes; y se habilitó a las provincias de poder ampliar los cortes.

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