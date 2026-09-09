Javier Milei realizará un "coaching" para diputados y senadores libertarios para reforzar la defensa del Presupuesto 2027

El encuentro se llevará a cabo en Casa Rosada y repite la fórmula utilizada en la previa de cada debate legislativo clave. El mandatario brindará un discurso sobre economía y los exhortará a defender el texto públicamente. Un día después irá al Congreso a presentar la hora de ruta.

El presidente Javier Milei volverá a convocar a la tropa libertaria para preparar el debate por el Presupuesto 2027.

Javier Milei ultima detalles para la presentación del Presupuesto 2027 , la hoja de ruta que guiará el rumbo económico y financiero durante su último año de mandato, un período que estará marcado por las elecciones que definirán su futuro presidencial. A días de que se cumpla la fecha límite del 15 de septiembre, el mandatario prepara un encuentro con diputados y senadores de La Libertad Avanza para coachear y arengar a la tropa de cara al debate legislativo.

El próximo lunes, horas antes del envío del proyecto al Congreso, el libertario reunirá a los parlamentarios del oficialismo en un encuentro en el que, a través de un discurso anclado en la economía, reforzará los puntos principales de la iniciativa . Los 95 diputados, comandados por Gabriel Bornoroni, y los 21 senadores, guiados por Patricia Bullrich, escucharán atentamente las palabras de Milei, en modo arenga, en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada.

El mandatario les dará una clase magistral de economía a los legisladores centrada en los pilares que guían su gestión: el equilibrio fiscal, la rebaja impositiva y el achicamiento del Estado , aspectos que, según suele afirmar, propician el crecimiento del sector privado. Asimismo, les pedirá que salgan a defender públicamente el proyecto para conseguir los votos que permitan su aprobación.

Además de los representantes del oficialismo en ambas cámaras del Congreso, del encuentro formará parte la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en cuya área recae el envío de las invitaciones a los participantes. También podrían asistir el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de Diputados, Martín Menem, y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuyo equipo estuvo encargado de la redacción del proyecto.

El encuentro repite la fórmula habitual de Milei: reunir a la tropa legislativa en la antesala de discusiones clave en el Congreso para brindar una especie de coaching u orientación que les sirva de guía para argumentar en defensa de los proyectos. El 25 de agosto se llevó a cabo el último convite. En aquel entonces, La Libertad Avanza se preparaba para abrir el debate parlamentario sobre los proyectos de Reforma de la Carta Orgánica del BCRA y de Inocencia Fiscal II .

Durante las casi tres horas que duró la visita de Milei a los legisladores, debieron mantener sus celulares apagados y prácticamente no hubo ausencias, con aisladas excepciones de aquellos que tenían en simultáneo otra responsabilidad parlamentaria.

Allí les entregó en mano una copia del libro "La economía en una lección”, de Henry Hazlitt, un texto prologado por el propio Milei y que hace foco en los efectos negativos de la obra pública, los impuestos y el crédito estatal, temas que cruzan a la agenda libertaria.

Javier Milei presentará el Presupuesto 2027 ante el Congreso

La convocatoria se llevará a cabo horas antes del envió del Presupuesto. El presidente Milei volverá al Congreso el próximo 15 de septiembre para cumplir con la ley y presentar el texto ante la Cámara de Diputados. La decisión fue confirmada por fuentes parlamentarias del oficialismo y marcará el regreso del mandatario al recinto para defender los principales lineamientos económicos de su gestión.

Será la segunda vez que Milei concurra personalmente al recinto para presentar un proyecto presupuestario. El antecedente fue el 15 de septiembre de 2024, cuando defendió ante los diputados el Presupuesto 2025. Un año después, el Gobierno optó por presentar el Presupuesto 2026 mediante una cadena nacional desde la Casa Rosada.

La decisión de regresar al Congreso busca colocar al Presidente nuevamente como principal vocero del programa económico. El equilibrio fiscal será uno de los ejes de la exposición, en línea con la estrategia que el Gobierno pretende sostener durante el próximo año. Las restricciones al financiamiento al Tesoro mediante emisión monetaria y el déficit como enemigo público número uno, guiarán el texto.

Los ejes del Presupuesto 2027 de Javier Milei

Cabe recordar que a principios de julio el Gobierno envió al Congreso el adelanto del Presupuesto 2027, donde trazó un escenario de equilibrio fiscal y de continuidad de la recuperación económica con menor inflación, mejora del salario real, crecimiento de la inversión y una nueva reducción de la pobreza durante el próximo año.

El documento, de 17 páginas, fue remitido por el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, en cumplimiento de la Ley de Administración Financiera, que establece la presentación del avance presupuestario antes del envío del proyecto definitivo previsto para el 15 de septiembre.

El Ejecutivo sostiene que entre 2027 y 2029 continuará el proceso de normalización de la economía argentina, apoyado en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y una desaceleración sostenida de la inflación.

Según el informe, la baja del ritmo de aumento de los precios permitirá fortalecer la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible de los hogares, mejorando las condiciones para el consumo y la inversión privada.

Además, el Gobierno proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI) durante 2027 estará impulsado principalmente por una mayor inversión, la recuperación del consumo privado y el aporte positivo del sector externo.

Empleo y pobreza

El adelanto del Presupuesto también prevé una mejora del mercado laboral. De acuerdo con las estimaciones oficiales, la tasa de desempleo continuará reduciéndose al tiempo que la creación de empleo acompañará la expansión de la actividad económica.

En paralelo, Economía proyecta una nueva disminución de los índices de pobreza e indigencia, en línea con la recuperación del ingreso real de las familias y el crecimiento esperado de la economía.

En materia fiscal, el Gobierno estima que entre 2027 y 2029 los recursos tributarios registrarán un leve crecimiento en términos reales, impulsados por una mayor actividad económica y un incremento de las exportaciones.

No obstante, el informe ratifica la intención oficial de continuar reduciendo la presión sobre el sector privado. En ese sentido, señala que la estrategia seguirá orientada a devolver recursos a empresas y contribuyentes, mejorar la competitividad y profundizar el proceso de apertura económica como pilares para sostener el crecimiento de largo plazo.

El proyecto completo del Presupuesto 2027 será presentado por el mandatario en Diputados el próximo martes. En el texto se informarán las proyecciones oficiales de inflación, crecimiento, tipo de cambio, resultado fiscal y el resto de las principales variables macroeconómicas que servirán de base para el próximo ejercicio.