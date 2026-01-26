El dólar blue opera a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 26 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 26 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.437 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 26 de enero
El dólar CCL opera a $1.516,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5,2%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 26 de enero
El dólar MEP opera a $1.470,25 y la brecha con el dólar oficial es de 2,2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 26 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 26 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.514,50, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 26 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.618, según Binance.
