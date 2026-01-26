Dólar: continúa la pax cambiaria y el mercado apuesta a que la calma se extienda en el corto plazo + Seguir en









La mayor oferta de divisas por endeudamiento privado, liquidación del agro y carry trade permitió al BCRA comprar dólares sin presionar el tipo de cambio, aunque con una economía todavía estancada.

El tipo de cambio continúa contenido ante mejores rendimientos en pesos. freepik.es

El Gobierno atraviesa estos días algo que en el mercado se denomina "pax cambiaria". Un dólar en reroceso y calma financiera que contrasta con una actividad que mantiene su estancamiento y una desinflación más lenta de lo previsto. Desde el último ajuste de las bandas cambiarias, el tipo de cambio acumula una baja del 2% en lo que va de enero, mientras que la inflación podría ubicarse en torno al 2,5%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El dólar minorista cerró la semana pasada en $1.455, unos $60 por debajo del máximo de $1.515 registrado en la previa de las elecciones de octubre. En tanto, el dólar mayorista finalizó el viernes en $1.425, lo que lo ubica 8% por debajo del techo de la banda cambiaria ($1.554), la mayor distancia registrada en los últimos dos meses.

Detrás de esta dinámica cambiaria, los analistas detectan un cambio de estrategia oficial. Las autoridades pasaron de intervenir activamente en el mercado de futuros y en los instrumentos atados al dólar para anclar expectativas, a replegarse gradualmente a medida que la dolarización de carteras comenzó a desacelerarse, luego de haber alcanzado en octubre su nivel más alto desde el inicio de la serie en 2003.

dolar blue El Gobierno sigue apostando al carry trade Depositphotos Qué factores explican el "veranito cambiario" El dólar había comenzado el año con una tendencia alcista, que lo llevó a rozar los $1.495 en los primeros días de enero. Ese movimiento coincidió con la actualización de las bandas cambiarias, que elevó el techo un 2,5% en función del último dato de inflación, dejando atrás el esquema anterior de ajustes mensuales del 1%.

Sin embargo, en las últimas semanas el tipo de cambio revirtió la tendencia, mientras el Banco Central logró comprar cerca de u$s1.000 millones en el mercado oficial. Esa acumulación de reservas fue posible, según el mercado, por una mayor oferta de dólares, impulsada por la colocación de deuda privada, el ingreso de divisas del sector agroexportador y el sostenimiento de tasas de interés elevadas.

Hacia adelante, el propio Banco Central resaltó en presentaciones recientes el rol clave de la emisión de deuda corporativa para sostener la acumulación de reservas. Según estimaciones oficiales, aún restan alrededor de u$s3.200 millones por liquidarse en el mercado doméstico, a lo que se suman futuras emisiones provinciales destinadas a refinanciar vencimientos. En ese marco, la autoridad monetaria avanzó la semana pasada en una flexibilización del acceso al mercado de cambios para determinadas empresas con obligaciones financieras, facilitando la liquidación de divisas al tipo de cambio oficial. “La medida apunta a aliviar tensiones de liquidez y ordenar el mercado cambiario, en línea con la estrategia de acumulación de reservas”, explicó la consultora LCG. Otro factor que contribuyó a la baja del dólar fue el mayor ritmo de liquidación del agro, con ventas promedio de u$s90 millones diarios, frente a los u$s40 millones registrados en diciembre. A esto se suma un mercado de pesos todavía ajustado, con tasas elevadas que desalientan la demanda de dólares: la tasa mayorista de plazos fijos ronda el 37%, mientras que las Lecaps a 30 días rinden cerca del 36%. En los hechos, el Gobierno volvió a estimular el carry trade, incentivando a los privados a vender dólares y posicionarse en instrumentos en pesos. A esta dinámica se sumó la oferta de divisas de los bonistas que cobraron cupones el 8 de enero y los cambiaron por pesos.

Temas Dólar

BCRA