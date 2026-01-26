Salen a la venta nuevas entradas para Bad Bunny en River

El puertorriqueño habilitó nuevos sectores en el Monumental para sus shows de febrero, incluyendo Stage A, Stage B y Los Vecinos, con entradas desde $120.000.

La productora DF Entertainment confirmó la venta de una nueva tanda de entradas para los shows de Bad Bunny en el estadio River Plate . La decisión se tomó luego de que se lograra reconfigurar el armado del escenario , lo que permitió ampliar la capacidad y habilitar sectores que no estaban disponibles en la primera instancia en mayo pasado.

Los tickets estarán disponibles desde este lunes 26 de enero a través del sitio web de All Access y alcanzan a todas las fechas programadas en febrero. A continuación, conocé los detalles.

Bad Bunny se presentará en el estadio Monumental los días viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero , como parte del " DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour" . La gira comenzó en noviembre de 2025, agotó 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico, conocido como "El Choli", y contempla más de 55 ciudades en cinco continentes.

Antes de llegar a Buenos Aires, el cantante se presentó República Dominicana, Costa Rica, México, Chile, Perú y Colombia. Además, el domingo 8 de febrero será el artista principal del show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

bad bunny 3

Precios y desde cuándo y cómo conseguir las nuevas entradas para el show de Bad Bunny

La venta de las nuevas entradas comenzará el lunes 26 de enero a través del sitio web de All Access, con una preventa exclusiva para clientes BBVA con tarjetas Visa desde las 12 del mediodía, que permitirá pagar en hasta 12 cuotas sin interés. La general se habilitará el mismo día a partir de las 16 horas, con todos los medios de pago.

La ampliación del cupo incluye la incorporación de los sectores Stage A, Stage B y Los Vecinos, además de tickets extra en plateas y campo.

Los precios, sin cargos por servicio, son los siguientes:

Stage A: $420.000

Stage B: $420.000

Los Vecinos: $400.000

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000

Campo delantero: $350.000

Platea Sívori media: $240.000

Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000

Campo general: $175.000

Platea Sívori alta: $120.000

bad bunny

Qué se sabe sobre el show que dará Bad Bunny en la Argentina

El show que Bad Bunny presentará en Buenos Aires estará enfocado en su último álbum, "Debí Tirar Más Fotos", que alcanzó el primer puesto del Billboard 200 y se mantuvo durante 16 semanas consecutivas como número uno en el ranking Top Latin Albums.

La presentación combinará una puesta escénica de gran escala, con un escenario diseñado para estadios, pasarelas laterales y una fuerte presencia audiovisual. El repertorio, por su parte, incluirá las canciones del nuevo disco junto a los temas más populares de su carrera, en un recorrido que abarca distintas etapas.

Además, la propuesta del tour pone en primer plano la identidad cultural puertorriqueña y marca una evolución respecto de sus giras anteriores, tanto en producción como en concepto.

bad bunny

El regreso a la Argentina se da luego de su última visita en 2022, cuando agotó dos funciones en Vélez Sarsfield como parte de su tour "World’s Hottest Tour". En esas presentaciones, llevó a Duki como invitado y rindió homenaje a figuras del rock como Charly García al incluir “Demoliendo Hoteles” en el setlist.