Salarios estatales: el gobierno de Javier Milei confirma aumento de 2% más suma fija para empleados públicos, ¿cuánto van acobrar?

El acuerdo alcanza a los trabajadores del SINEP e incluye un bono de $50.000 por diciembre. También se actualizaron las escalas salariales del personal de salud.

El Gobierno oficializó el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) , que establece un incremento del 2% en los salarios y el pago de una suma fija de $50.000 correspondiente al mes de diciembre.

La medida quedó formalizada a través del Decreto 37/2026 , publicado este lunes en el Boletín Oficial , y se basa en el entendimiento alcanzado en diciembre entre las autoridades del Estado y los representantes gremiales del sector.

Los montos surgieron del Acta de Acuerdo firmada en el ámbito de la Comisión Negociadora Sectorial , que sesionó entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre de 2025, con la participación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) , la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) , la Jefatura de Gabinete de Ministros , el Ministerio de Desregulación y el Ministerio de Economía .

Según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social , la propuesta fue aceptada por UPCN , mientras que ATE rechazó el acuerdo durante la última audiencia paritaria.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar , cuestionó los términos del entendimiento y sostuvo que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación. En ese marco, el gremio dejó asentado formalmente su rechazo, aunque el acuerdo fue considerado válido y homologado por el Ejecutivo.

Cambios en el convenio SINEP

La normativa también dispuso la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, incorporado en 2022 y homologado en 2023, que regula condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

Además, se postergó la derogación de los artículos 19, 20, 38 y 84 y del inciso 3.2 del artículo 78, cuya modificación quedó supeditada a una reforma integral del régimen de empleo público.

Actualización salarial para profesionales de la salud

En paralelo, mediante el Decreto 36/2026, el Gobierno actualizó las escalas salariales de los profesionales residentes nacionales que se desempeñan en hospitales e institutos dependientes del Ministerio de Salud, así como en el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. “Profesor Dr. Juan P. Garrahan”.

Desde diciembre, los haberes mensuales quedaron fijados en $1.437.773 para jefes, $1.343.479 para residentes de cuarto y tercer año, $1.221.711 para segundo año y $1.090.292 para primer año. En el caso de las becas, los montos se establecieron en $459.398, $417.723, $379.686 y $345.174, respectivamente.

La norma también introdujo modificaciones en artículos vinculados a licencias por exámenes, enfermedad y tratamiento médico, y fijó en $771.912 el tope de la retribución bruta mensual para agentes habilitados a realizar servicios extraordinarios, sin incluir suplementos ni compensaciones específicas.