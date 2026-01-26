Charlas de Quincho: Milei, entre la invitación de Fátima, burreros en protesta y autos chinos en agenda

El Presidente habló en un foro que ya miraba para otro lado, se calzó un símbolo que dio que hablar y regresa a la Argentina con una agenda menos glamorosa: reclamos sectoriales, FMI creativo y una política local que despierta de golpe en febrero. No obstante, recibió una interesante invitación.

En Davos quedó claro, otra vez, que el foro amplifica egos pero no garantiza protagonismo. Javier Milei llegó con discurso encendido y mameluco de YPF bajo el brazo, listo para su momento argentino, pero el calendario le jugó en contra. Habló después de Donald Trump , que acaparó atención como si todavía estuviera en campaña, y dejó al libertario hablando mientras buena parte del establishment ya comentaba otra cosa o buscaba café. El salón semivacío terminó de sellar la escena.

Mientras tanto, lejos de los Alpes, las mesas de dinero miran enero con desconfianza profesional. Todo demasiado calmo: dólar quieto, riesgo país en baja y el Banco Central comprando reservas a ritmo celebrable. Nadie compra esa paz. Febrero asoma con Congreso, ley laboral y un FMI que otra vez deberá poner a prueba su imaginación para maquillar metas incumplidas. En criollo: números que no dan, pero se negocian.

Y como la política argentina nunca se queda solo en lo macro, Catamarca aportó color local con burreros organizados que reclaman por el derecho a correr caballos, empresarios y CGT encontrando puntos en común , y gobernadores negociando en silencio. Mucha pose, mucha rosca y una certeza compartida: el verano dura cada vez menos y nadie llega a febrero sin alguna cuenta pendiente. En tanto, las automotrices desembarcaron otra vez en la Costa con la liturgia de todos los eneros: stands prolijos, paradores intervenidos y ejecutivos hablando de futuro con los pies en la arena.

En Davos, el discurso de Javier Milei tenía todo para ser “el momento argentino”, pero quedó atrapado en un problema clásico del Foro: el calendario. Habló después de Donald Trump , que acaparó cámaras, titulares y conversaciones de pasillo. Mientras el libertario defendía su cruzada ideológica, buena parte del establishment ya estaba comentando lo que había dicho el expresidente de Estados Unidos o directamente yéndose a otra sala.

El contraste fue incómodo. Trump habló como Trump, desordenado pero magnético, y Milei quedó, para varios asistentes, como una nota al pie. No ayudó que el auditorio donde expuso el argentino estuviera lejos del lleno prometido. Hubo butacas vacías, gente entrando y saliendo, traductores con más trabajo que público.

JAVIER MILEI DAVOS SALÓN VACÍO Javier Milei, en Davos, ante un auditorio semivacío. Ámbito

Y hubo otro detalle que en Davos se comentó más en voz baja que en micrófono abierto: Milei aterrizó en el invierno suizo con el mameluco de YPF como gesto simbólico, una elección que descolocó a varios y divirtió a otros tantos. En un ámbito donde abundan trajes grises idénticos y consignas recicladas, el look funcionó como mensaje político y provocación estética. Algunos lo leyeron como señal de soberanía energética, otros como un guiño para consumo interno más que externo.

Entre tanto discurso y geopolítica, Davos también fue Davos en su versión más frívola. Emmanuel Macron apareció con unos lentes que se llevaron más comentarios que varias exposiciones técnicas. Tras conocerse que el mandatario francés padecía una conjuntivitis severa, en los pasillos se habló más del modelo, del precio y de si eran una señal política o simplemente una licencia del presidente francés.

La conclusión que quedó flotando entre diplomáticos y empresarios fue simple y un poco cruel: Davos amplifica, pero no garantiza protagonismo. Milei fue, habló y dejó su mensaje, pero la cumbre tuvo otros protagonistas y otras distracciones. Mucha rosca, mucha pose, y esa sensación persistente de que, en el foro más exclusivo del mundo, nadie es tan central como cree.

La invitación de Fátima

Javier Milei vuelve a poner el pie en territorio con su “Tour de la Gratitud” rumbo a Mar del Plata. La idea oficial es sencilla: agradecer a la base electoral y mostrar que el vínculo con los votantes no es solo un slogan de campaña, sino una recorrida por calles, esquinas y actos públicos, empezando por la emblemática esquina de Güemes y Avellaneda. En la temporada balnearia, el Presidente llega con una mezcla de política de cercanía y campaña adelantada rumbo a 2027, intentando convertir ese calor popular en algo más que fotos con militantes.

Fátima Floréz Milei Las Vegas Fátima Florez también había invitado a Milei a su show en Las Vegas. I

En La Feliz, Milei no solo encabezará un acto de contacto ciudadano y una convención como “La Derecha Fest”, sino que también hay una invitación que mezcla política y espectáculo: asistir a un show de Fátima Florez, un guiño que puede leerse como moderno, como gesto personal o como estrategia de relato público, dependiendo de quién lo mire. Esto no es un detalle menor: integrar cultura, campaña y referentes de la escena marplatense dice mucho de cómo la comunicación del oficialismo atraviesa cada espacio donde hay gente y una cámara dispuesta a captar emociones más que discursos.

Por ahora no hay confirmación oficial de que el Presidente vaya a asistir. En el entorno presidencial evitan dar definiciones y dejan la invitación en suspenso.

Reservas en veremos y FMI creativo: la calma que nadie compra

En las mesas de dinero hay cierto desconcierto por la tranquilidad por la que atraviesa enero, sin sobre saltos políticos y con números en el frente financiero que van bien. El Banco Central acumula reservas, el dólar esta quieto y el riesgo país baja.

Pero en un par de semanas comenzará a moverse todo. Los veranos ahora son mas cortos: se terminan en enero y en febrero ya empieza a girar de nuevo la rueda. El Congreso buscará aprobar la ley laboral y el FMI buscará la manera de hacer la vista gorda con la Argentina por segunda vez en la próxima revisión del programa vigente.

Y es que el Banco Central quedó muy atrás respecto de la meta de reservas de 2025. Es de recordar que cuando arrancó el año y se firmó el acuerdo con Buenos Aires, el Banco Central tenía la obligación de omprar solo unos u$s5000 millones nada mas. Y la realidad es que no pasó eso. Por el contrario, se estima que cerró cerca de los u$s19.000 millones abajo.

Está claro ahora por qué están comprando. Los operadores suponen que Washington va a sacar a relucir su inventiva una vez más para hacer que esos menos u$s19.000 millones sean menos u$s15000. Se piensa que el Fondo trataría de dibujar con esfuerzo unos u$s4000 millones. Si el BCRA compra unos u$s10.000 millones como tiene previsto, el equipo económico tendría que buscar unos u$s5.000 millones para cerrar el año.

Pero lo que suponen en las mesas es que la gente de Kristalina Georgieva va a tener que aplicar inventiva para disfrazar el incumplimiento y así desembolsar unos u$s1000 millones correspondientes a esta revisión. Las negociaciones comenzarán en estos días. El encuentro de Luis Caputo con Kristalina en el guardarropas del encuentro de Davos dio sus frutos. La directiva felicitó a Argentina por el ritmo de las compras.

Curiosa marcha del turf en Catamarca

Catamarca será escenario el próximo 27 de enero de una particular protesta protagonizada por el sector hípico de la provincia, que se movilizará a la Casa de Gobierno en contra de la suspensión de la actividad dispuesta por el Municipio de Huillapima. La medida tiene una duración de 60 días y generó hondo malestar en el rubro, que se convocará en el centro catamarqueño bajo la consigna "#ElTurfesTrabajo" para expresar su disconformidad.

BURREROS UNIDOS DE CATAMARCA Un marcha distinta en Catamarca.

Por las redes sociales, pudo verse un colorido flyer de invitación a la marcha firmado por Burreros Unidos de Catamarca. El mismo invita a jockeys, cuidadores, veterinarios, peones y herradores, entre otros. La agrupación aduce que la prohibición "no solo apaga el sonido de las latas en las gateras y los cascos en las pistas, sino que silencia la economía de cientos de hogares que hoy no tienen certeza sobre su sustento”.

“Más de 50 familias por fin de semana: Una industria que el intendente Omar Soria ignora. Detrás de cada carrera de caballos hay un ecosistema laboral que el Intendente parece desconocer desde la comodidad de su despacho. La agrupación destaca que cada vez que hay una reunión cuadrera, se generan de manera directa e inmediata más de 50 puestos de trabajo dentro del hipódromo", indicaron en un comunicado.

Los organizadores esperan que la convocatoria se nutra con presencia de manifestantes de distintos puntos de la provincia que comanda el peronista Raúl Jalil. “El pedido es simple: que nos dejen trabajar”, finaliza el reclamo del sector.

Entre test drives, paella y descuentos, la industria automotriz toma aire en la Costa

Las automotrices volvieron a la Costa como cada año, en una especie de salón a cielo abierto, con ruido de mar de fondo, que trae, claro, también otros murmullos.

Con epicentro en Cariló y en menor medida en Pinamar, las marcas aprovechan sus acciones de verano para llevar invitados a sus stand, a los paradores que patrocinan y, de paso, hacer test drive en la arena.

Justamente, en uno de los rincones más exclusivos de Pinamar, Fábula Café de Cuento, en pleno corazón del bosque, se dio una conversación sobre la actualidad del sector. El chef Pablo Demuru, referente de la cocina gourmet en la playa, deleitó con su paella como plato principal y canelones de calabaza para quienes esquivaron el pescado. Algunos eligieron el vino “de la casa”, otros no dudaron en atacar los porrones de cerveza.

Allí, el CEO de una automotriz explicaba que el arranque del año se muestra desafiante: las ventas en los primeros días venían a la baja, y a eso se suma la llegada de nuevos competidores. En resumen: para anabolizar las ventas se viene una ola de descuentos en los concesionarios, que también deben meter leña al fuego para llegar los objetivos y, así, cobrar los premios que le dan las terminales, una forma de mejorar la rentabilidad.

En El Secreto, otro restaurante exclusivo sobre la playa, con provoletas y lomos a la parrilla, un directivo de otra terminal coincidía en el diagnóstico. Mientras que UFO Point, donde el sushi servido en “barquitos” fue protagonista, se hablaba del barco de BYD que se encontraba en camino al puerto de Zárate. La marcha china hizo una puesta en escena simbólica con su portaaviones propio con unos 7.000 eléctricos. No obstante, no hubo pelos de punta. “Este año las marcas chinas van a rondar el 5% de market share”, señalaba un ejecutivo del sector, y se mofaba de los últimos cortes de luz en el AMBA con cerca de un millón de usuarios sin luz. “Andá a cargar el eléctrico… En Argentina van mejor los híbridos y los eléctricos tienen que ser una complementación, nunca una estrategia total”, agregaba.

Otra noche en Enduro Beach, con una bandejeada generosa de rabas, empanadas de morcilla y muzzarella, más sándwiches de lomo, entraña y picaña, siguieron las actividades. Una marca contrató a un astrónomo que, bajo un cielo impecable, permitió observar Júpiter a través de un telescopio imponente. “Fijate si ves el barco de BYD”, fue el cometario que desató risas entre clientes y directivos del sector.

Empresarios y CGT, unidos por el espanto

La semana pasada hubo una reunión secreta entre representantes de cámaras empresariales y dos triunviros de la CGT. La reunión, que nadie confirmará en on the record, pero que Ámbito pudo chequear con dos participantes, tuvo como foco frenar cinco apartados de la reforma laboral.

Los popes empresariales de ADIMRA, la CAME y la CAC buscan complicidad para ir contra los artículos: 126, que termina con la ultractividad y creen que puede generar un vacío normativa e incrementar la conflictividad, el 128 que prohíbe los aportes solidarios a las cámaras empresariales, el 130 y 131, que rigen la negociación por empresas y podría perjudicar a las pequeñas y medianas firmas ante eventuales boicots sindicales y el 132 que le da superpoderes al Ejecutivo para intervenir incluso sobre convenios ya homologados.

En tanto, un sector de la CGT analiza movilizar en las provincias. Dicen que los gobernadores, incluso algunos peronistas, están negociando la suya (obras, aportes del tesoro y cajas jubilatorias) a cambio de los derechos laborales.

Davos, salón vacío y verdades incómodas

Trump: El problema no es el discurso, es el horario. Si hablás después mío, ya perdiste. La gente viene a verme a mí y después se va a almorzar.

Macron: No seas injusto. A veces también se quedan por los lentes. La política también se mira, aunque finjamos que no.

Milei: Yo vine a decir verdades, no a llenar butacas. Si molesta, mejor. El público se mide en convicción, no en sillas ocupadas.

Trump: Convicción sin cámaras es filosofía. Y acá vinimos a hacer política.

Macron: Política con estética, por favor. Nadie recuerda un discurso, pero todos recuerdan una imagen.

Milei: En realidad Maquiavelo no murió. Solo se mudó a Davos y ahora trabaja de asesor informal.

Trump: Seguro cobra caro.

Macron: Y no da recibo.