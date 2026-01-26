El riesgo país se encamina a los 500 puntos básicos y las acciones suben hasta 3%

El riesgo país se ubica en mínimos de más de siete al tocar los 516 puntos básicos. Esta semana el mercado estará atento a su desempeño.

Este lunes el riesgo país vuelve a caer después de cerrar en mínimos de siete años y medio el viernes. E sta semana el mercado estará atento a su desempeño ya que una nueva compresión implicaría la posibilidad de que el Gobierno acceda al mercado internacional de deuda.

Cabe resaltar que el viernes , el riesgo país baja 1,9% y se ubica en las 516 unidades, según la medición de J.P. Morgan, su menor nivel desde el junio de 2018.

En la plaza local, los bonos soberanos en dólares que más suben son el Global 2035 , que avanza 0,7% , seguido por el Global 2038 , que también gana 0,7% , mientras que el Global 2041 , completa el podio con una mejora de 0,6% .

Desde Aldazabal destacaron que “la performance de los Globales y Bonar refleja un mercado que empieza a premiar la consistencia del programa económico, aun en un contexto internacional más desafiante”, y remarcaron que la curva en dólares mostró una mejora generalizada.

En esa línea, agregaron que “la clave hacia adelante va a estar en cómo evoluciona la acumulación de reservas y en la capacidad del Tesoro para seguir administrando los vencimientos sin generar ruido adicional en tasas y tipo de cambio”.

Por su parte, las reservas brutas subieron u$s954 millones la semana pasada hasta u$s45.561 millones y estuvo explicado por el aumento en el precio del oro que impactó en las reservas en u$s765 millones y las compras del Banco Central por u$s291 millones, entre otros.

También se confirmó que, desde el primero de octubre, las empresas colocaron deuda en dólares por u$s6.400 millones. Sin embargo, la liquidación en enero fue de u$s100 millones, es decir que las compras del Banco Central no serían por la liquidación de ONs de empresas.

Este lunes habrá un llamado a licitación del Tesoro que se llevará a cabo el miércoles.

ADRs y Merval

El S&P Merval sube 0,7% a 3.116.377,510 puntos. En la rueda de esta jornada, las acciones líderes que más suben son Transener, que avanza 2,7%, seguida por Cresud, con una ganancia de 1,4%, y Transportadora de Gas del Norte, que mejora 0,8%, en un contexto de tono mayormente firme entre los papeles energéticos.

En el extremo opuesto, las mayores bajas las encabeza Banco Macro, que retrocede 1,6%, escoltada por Aluar, que cae 1,0%, y BYMA, que cede 1,0%, reflejando toma de ganancias en el segmento financiero y de servicios.

En cuanto a los ADRs que más suben son Grupo Supervielle, que gana 2,4%, y Edenor, que también sube 2,4%, liderando las mejoras entre los papeles locales que cotizan en Nueva York.