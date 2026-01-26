Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de enero

Live Blog Post

Wall Street arranca la semana en rojo y con la lupa puesta en Japón y la Fed

NYSE Wall Street Vlada Karpovich

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes. En el arranque de la semana, los mercados globales retroceden, a días de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de una intervención norteamericana sobre el yen japonés, una situación que no ocurre desde hace 15 años.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,17% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones baja apenas 0,04%.

Lee la nota completa