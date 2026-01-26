Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de enero

En un escenario de mercados internacionales convulsionados por los crecientes focos de tensión en torno a Estados Unidos, así arranca la semana financiera. La Reserva Federal se encamina a una nueva pulseada con Donald Trump, en un contexto en el que todo indica que mantendrá sin cambios la tasa de interés, mientras se intensifican las presiones políticas desde la Casa Blanca. En paralelo, persiste la amenaza de nuevos aranceles sobre Canadá y crece la probabilidad de un nuevo shutdown del gobierno estadounidense. En este marco de mayor incertidumbre, el oro y la plata continúan operando en máximos históricos, reflejando la búsqueda global de activos de refugio.
Wall Street arranca la semana en rojo y con la lupa puesta en Japón y la Fed
Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes. En el arranque de la semana, los mercados globales retroceden, a días de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de una intervención norteamericana sobre el yen japonés, una situación que no ocurre desde hace 15 años.
En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,17% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones baja apenas 0,04%.
