En Vivo
26 de enero 2026 - 09:17

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este lunes 26 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

En un escenario de mercados internacionales convulsionados por los crecientes focos de tensión en torno a Estados Unidos, así arranca la semana financiera. La Reserva Federal se encamina a una nueva pulseada con Donald Trump, en un contexto en el que todo indica que mantendrá sin cambios la tasa de interés, mientras se intensifican las presiones políticas desde la Casa Blanca. En paralelo, persiste la amenaza de nuevos aranceles sobre Canadá y crece la probabilidad de un nuevo shutdown del gobierno estadounidense. En este marco de mayor incertidumbre, el oro y la plata continúan operando en máximos históricos, reflejando la búsqueda global de activos de refugio.

En el plano local, la atención estará puesta este lunes en la licitación del Tesoro, en un contexto de calma cambiaria y con inversores que vuelven a mirar al mercado en pesos en busca de oportunidades de mayor rendimiento en moneda local, favorecidos por tasas reales positivas y una estabilidad macro en el corto plazo.

Live Blog Post

Wall Street arranca la semana en rojo y con la lupa puesta en Japón y la Fed

NYSE Wall Street

Los principales índices de Wall Street operan a la baja en la preapertura de este lunes. En el arranque de la semana, los mercados globales retroceden, a días de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed) y la posibilidad de una intervención norteamericana sobre el yen japonés, una situación que no ocurre desde hace 15 años.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,17% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 0,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones baja apenas 0,04%.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar: continúa la pax cambiaria y el mercado apuesta a que la calma se extienda en el corto plazo

El Gobierno atraviesa estos días algo que en el mercado se denomina "pax cambiaria". Un dólar en reroceso y calma financiera que contrasta con una actividad que mantiene su estancamiento y una desinflación más lenta de lo previsto. Desde el último ajuste de las bandas cambiarias, el tipo de cambio acumula una baja del 2% en lo que va de enero, mientras que la inflación podría ubicarse en torno al 2,5%.

El dólar minorista cerró la semana pasada en $1.455, unos $60 por debajo del máximo de $1.515 registrado en la previa de las elecciones de octubre. En tanto, el dólar mayorista finalizó el viernes en $1.425, lo que lo ubica 8% por debajo del techo de la banda cambiaria ($1.554), la mayor distancia registrada en los últimos dos meses.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Oro récord: supera los u$s5.000 por primera vez y el rally continúa en medio de la tensión global

El oro supera los u$s5.000 la onza este lunes, impulsado por los flujos de capitales en búsqueda de refugio. Ocurre en medio de la debilidad del dólar tras una semana turbulenta en la que las tensiones geopolíticas sobre Groenlandia e Irán sacudieron a los inversores, mientras los mercados permanecen en vilo tras las violentas subidas del yen.

El yen sube más de 1%, hasta 153,99 por dólar después de que las fuertes subas del viernes desataran especulaciones sobre una posible intervención. La Reserva Federal de Nueva York llevó a cabo el viernes comprobaciones de los tipos de cambio, según consignó la agencia Reuters, lo que aumenta la posibilidad de una intervención conjunta de Estados Unidos y Japón para frenar la caída de la divisa.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Donald Trump recula con Groenlandia para evitar que se arruine Wall Street

Por José Siaba Serrate

Donald Trump Groenlandia

La historia se repite. El 2 de abril del año pasado, el Día de la Liberación, el presidente Donald Trump lanzó la cruzada de los aranceles “recíprocos”. Se trató de una decisión unilateral de fuerte aumento de los impuestos a las importaciones provenientes de todo el mundo. La reacción de los mercados fue memorable. No solo porque se cayeron a plomo. El dato sobresaliente fue la fuga de capitales que se produjo en EEUU. Así se estrenó el fenómeno del “Sell America”. El dólar, los bonos y las acciones norteamericanos, todos ellos, se hundieron en simultáneo. Más que hacer América grande, la exuberancia comercial de prepo de Trump la encogió de inmediato. No quedó más remedio, una semana más tarde, que suspender el experimento.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Shocks externos e indicios de un giro en la política monetaria del BCRA: lo que seguirá de cerca el mercado esta semana

Por Giuliana Iglesias

Los shocks externos comienzan a consolidarse como uno de los principales focos de atención para los inversores locales. Si la semana pasada el mercado internacional estuvo dominado por las discusiones del Foro de Davos y las tensiones sobre Groenlandia, el inicio de esta semana promete nuevas fuentes de volatilidad. Entre ellas se destacan la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 100% a Canadá, el riesgo creciente de un shutdown del gobierno de Estados Unidos, la posible intervención del gobierno japonés en el mercado del yen y la expectativa de que la Reserva Federal mantenga sin cambios la tasa de interés, en un contexto de crecientes presiones políticas desde la Casa Blanca.

En el plano local, el mercado sigue de cerca el ritmo de compras de dólares del Banco Central, que hasta ahora no se trasladó al tipo de cambio gracias a la oferta proveniente de las Obligaciones Negociables (ON) y el carry trade. Más allá de estos factores que funcionan como ancla cambiaria, en los últimos días surgieron señales de un ajuste fino en la política monetaria que podría resultar clave de cara a la próxima licitación del Tesoro prevista para este miércoles.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este domingo 25 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.405 para la compra y a $1.455 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.454,56 para la venta.

Lee la nota completa

