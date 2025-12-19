El dólar blue anotó su mayor suba semanal en tres meses + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue registró su segunda caída diaria consecutiva este viernes 19 de diciembre. Sin embargo, anotó su mayor suba semanal en tres meses.

El informal cayó $5 en la jornada, a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. El jueves ya había retrocedido otros $10.

No obstante, como en inicio de semana había saltado $55, la cotización experimentó un avance de $40 (+2,8%) en relación al viernes pasado. Se trató de su variación más alta para un período similar desde la semana que finalizó el 19 de septiembre.

En los últimos días el blue llegó a alcanzar los $1.500, algo que no pasaba desde antes de las elecciones legislativas de octubre. Esto se dio en un contexto de suba generalizada para todos los tipos de cambio, en medio de los anuncios del Banco Central (BCRA) sobre un leve ajuste en el esquema cambiario a partir de enero.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 19 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.450.

Valor del CCL hoy, viernes 19 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.542,78 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,7%. Valor del dólar MEP hoy, viernes 19 de diciembre El dólar MEP opera a $1.498,95 y la brecha con el dólar oficial es de 3,4%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.540,36, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.120, según Binance.

