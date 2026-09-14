Malas noticias para Donald Trump: la Fed se prepara para subir las tasas por primera vez en tres años

El presidente norteamericano nominó a Kevin Warsh como titular de la Reserva Federal gracias a su discurso a favor de bajar las tasas de interés. Sin embargo, la realidad parece haber obligado al banco central norteamericano a tomar el camino opuesto.

El mercado da por descontado que este miércoles la Reserva Federal (Fed) decidirá volver a subir la tasa de interés, por primera vez desde 2023. Si bien la llegada de Kevin Warsh a la presidencia del organismo auguraba un enfoque más laxo en términos de política monetaria, y alineado a los intereses del presidente de EEUU, Donald Trump , los precios de la economía norteamericana no dieron señales de ceder, ante la persistente tensión en Medio Oriente.

El dato que terminó de fijar las expectativas de los inversores fue la inflación minorista de agosto , que se conoció este viernes. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense exhibió una aceleración mensual tanto del promedio general como de la inflación subyacente, que excluye alimentos y energía. En consecuencia, el mercado asigna un 90% de probabilidades a un incremento en el rango de la tasa de referencia hacia el 3,75%-4,00% , según el Fed Watch de CME Group.

Los analistas de Portfolio Personal Inversores (PPI) explicaron que, si efectivamente se concreta la medida, colocaría a Warsh " en rumbo de colisión directa con la administración de Donald Trump , quien amenazó con profundizar las disputas comerciales si la política monetaria no se flexibiliza y sostiene públicamente que los costos de financiamiento de Estados Unidos deben ubicarse entre los más bajos del mundo ".

Desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente , pero con especial énfasis en los últimos meses, los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU — y en particular los de los tramos más largos — han subido a niveles no vistos desde la crisis financiera de 2007 , como es el caso de los Treasury a 10 y 30 años.

Un interrogante es qué sucederá luego de la decisión del miércoles, debido a que el mercado tiene en agenda al menos otra suba de tasas para diciembre , con casi un 75% de probabilidades de que ocurra, según el FedWatch .

El Centro Schwab para la Investigación Financiera (SCFR) planteó que un ajuste por parte de la Fed esta semana podría afectar a distintos sectores del mercado financiero, "pero el impacto podría depender de si la Reserva Federal sube las tasas una o dos veces, en lugar de iniciar un ciclo alcista prolongado".

La única verdad es la realidad: Warsh deberá subir las tasas ante una inflación que no desacelera al ritmo esperado. Foto: Fox News

Por su parte, los analistas del Banco ING plantearon la posibilidad de que podría darse solo un aumento en los rendimientos. "Las expectativas de inflación del mercado y de los consumidores se mantienen bajo control, mientras que la confianza de los consumidores se encuentra en mínimos históricos", argumentaron.

Y señalaron una similitud con lo ocurrido a finales del siglo pasado: "Vemos paralelismos con los recortes a principios de 1996, antes de una pausa, y luego una subida por 'gestión de riesgos' implementada por la Reserva Federal de Alan Greenspan en marzo de 1997, que luego fue seguida por una larga pausa que se extendió hasta finales de 1998".

El impacto en el sector tecnológico

Desde el SCFR explicaron que las tasas altas harían que "el sector tecnológico sea el centro de atención", ya que "tienden a afectar negativamente la percepción del crecimiento futuro de las utilidades". Se señaló que el sector tecnológico es una parte del mercado de largo plazo, "lo que significa que su fortaleza depende de las expectativas de crecimiento que podrían materializarse en un futuro lejano y menos del impacto de las condiciones actuales".

Por ese motivo, también serán importantes las proyecciones económicas que la Fed publica de manera trimestral y que se difundirán junto con el comunicado sobre la política monetaria este miércoles.

En ING remarcaron que, desde la última actualización de las previsiones de la Reserva Federal, se ha conocido un informe del PBI norteamericano del segundo trimestre "más débil de lo esperado", una tendencia "más moderada" en la creación de empleo —a pesar de la sorpresa de agosto—, mientras que la inflación "ha mostrado algunos signos alentadores de desaceleración, aunque la tasa interanual se mantenga por encima del 2%".

A pesar de eso, esperan que la Fed "proyecte una inflación ligeramente menor a la que había previsto en su pronóstico de junio, mientras que los indicadores del PBI y del mercado laboral se mantendrán prácticamente sin cambios". De todas maneras, advirtieron que "el riesgo radica en los precios de la energía".