El dólar oficial minorista cerró a $1.350 para la compra y a $1.400 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.397,09 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este lunes 20 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este lunes 20 de abril
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El dólar blue sumó su segunda rueda sin subas y se sostiene sobre los $1.400
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 20 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.377.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 20 de abril
El dólar blue cerró a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, lunes 20 de abril
El dólar CCL cerró a $1.469,03 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.7%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 20 de abril
El dólar MEP cerró a $1.416,05 y la brecha con el dólar oficial es de 2.8%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 20 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.820.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 20 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.458,92, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 20 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.373, según Binance.
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