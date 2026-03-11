Vuelven las lluvias al AMBA: anticipan el regreso de la inestabilidad en los próximos días + Seguir en









Tras varias jornadas con clima agradable y temperaturas templadas, los meteorólogos advierten que podrían registrarse lluvias hacia el final de la semana y tormentas más marcadas la próxima.

Pese a que los días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) transcurren con buenas condiciones del clima y temperaturas agradables, los distintos informes meteorológicos indican que el regreso de la inestabilidad es inminente.

El martes se presentó con tiempo estable, cielo algo nublado y marcas térmicas templadas, con una mínima de 17 grados y una máxima de 25. Así, el miércoles seguiría en esta misma línea. De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada continuaría con condiciones estables y temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 26 grados.

Cuándo llegan las lluvias al AMBA El sitio especializado Meteored insiste con sus pronósticos de precipitaciones para el jueves, que por ahora sería la única jornada con cierta inestabilidad durante esta semana. El portal prevé un 30% de probabilidades de lluvias débiles alrededor de las 11 de la mañana.

Sin embargo, las tormentas más importantes podrían llegar recién a comienzos de la próxima semana. Según esas proyecciones, el martes y el miércoles próximos estarían marcados por condiciones de tiempo adverso y posibles precipitaciones.

Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico El sitio especializado Meteored insiste con sus pronósticos de precipitaciones para el jueves. Mariano Fuchila En contraste, el SMN no incluye lluvias en su pronóstico extendido por el momento. Para el jueves mantiene buenas condiciones generales, con cielo algo nublado en la madrugada y mayormente nublado durante el resto del día. Las temperaturas se ubicarían entre los 18 y los 25 grados.

Para cerrar la semana, el organismo nacional prevé un viernes con cielo parcialmente nublado en la madrugada y la mañana, pasando a mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas se moverán entre los 19 y los 26 grados. El fin de semana también se mantendría con tiempo estable. El sábado se presentaría con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayor nubosidad hacia la tarde y la noche, con una mínima de 20 grados y una máxima de 27. En tanto, el domingo comenzaría con cielo algo nublado y luego pasaría a parcialmente nublado durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 27 grados, manteniendo un ambiente templado para el cierre del fin de semana.

