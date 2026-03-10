Luis Caputo consiguió dos ruedas de auxilio para sostener el superávit fiscal pese a la baja de la recaudación

Se trata de las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y de los aportes de privatizaciones, que representaron el 70% del saldo positivo de $3,1 billones.

Mientras caía la recaudación, los ingresos extraordinarios provenientes de las rentas de la propiedad se constituyeron como el sostén del superávit fiscal acumulado de los primeros dos meses del año. De acuerdo con datos de la Asociación Argentina de Presupuesto y las Finanzas Públicas (ASAP), acumulan $2,2 billones, con un incremento real del 137% real.

Una parte de ello se explica por los aportes que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES le aportó al Gobierno en febrero, un total de $414.307 millones , una cifra que resultó ser 139% más alta que la del mismo mes del año pasado en términos reales.

El FGS fue una formidable rueda de auxilio para el equipo económico en un contexto en el que caen los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social.

Es de recordar que el fondo administra unos u$s70.000 millone s, que en los últimos años se vio revalorizado por el incremento de las cotizaciones de los bonos que lo integran. Algo más del 70% del mismo está integrado por títulos nacionales y el 17% por acciones y títulos privados.

De acuerdo con un informe de ASAP, en el segundo mes del año el concepto Rentas de la Propiedad , que son los intereses que obtiene el Estado de los fondos y bancos que integran la administración nacional, registró una fuerte suba. A eso se suman también ingresos extraordinarios de privatizaciones y licitaciones del Estado.

Los recursos extraordinarios, al rescate del superávit fiscal

Mientras que, por un lado, caen ingresos por recaudación de impuestos y de aportes a la seguridad social, suben los de origen extraordinario. Allí, tallan el rendimiento del FGS y por la venta de acciones y participaciones de capital de las Hidroeléctricas de Alicurá, Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila

El reporte de ASAP indica que Rentas de la Propiedad aportó en febrero $546.479 millones, casi 140% más que en 2025. Casi todo es FGS. Unos $132.107 millones son de otro origen. Suma $2,2 billones, que explican el 70% del superávit fiscal acumulado desde que comenzó el año.

Con ello, el Gobierno estaría a punto de alcanzar el cumplimiento una de las primeras metas comprometidas con el FMI en términos fiscales. Para marzo debería acumular unos $4 billones.

El Gobierno enfrenta siete meses seguidos de baja de recaudación impuestos, que se explica por medidas propias tomadas para reducir la presión fiscal, pero tambié por una menor actividad.

En el tercer trimestre de 2025, el Ejecutivo autorizó un anticipo de retenciones a las exportaciones con reducción de alícuotas de forma temporal, que luego se transformó en permanente. Junto con otras rebajas de impuestos, se esperaba que la actividad económica se recuperara y así subiera la recaudación, pero eso no ocurrió, probablemente, por la contracción del gasto.