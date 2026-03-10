El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
El dólar blue acumuló tres jornadas sin bajas y se sostuvo sobre los $1.400
El billete paralelo lleva se ubica $5 más caro que el tipo de cambio oficial en el segmento minorista.
Este martes, el tipo de cambio paralelo cerró sin cambios y ya acumuló tres jornadas sin bajas. Pese a esto, se ubicó $5 por debajo de la cotización de venta del dólar en el Banco Nación (BNA) y la brecha con el mayorista llegó al 1,8%.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 10 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 10 de marzo
El dólar CCL opera a $1.469,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 10 de marzo
El dólar MEP opera a $1.422,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.447,16, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.047, según Binance.
