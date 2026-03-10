SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

10 de marzo 2026 - 18:06

El dólar blue acumuló tres jornadas sin bajas y se sostuvo sobre los $1.400

El billete paralelo lleva se ubica $5 más caro que el tipo de cambio oficial en el segmento minorista.

El dólar blue se mantuvo estable este martes.

El dólar blue se mantuvo estable este martes.

El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

Este martes, el tipo de cambio paralelo cerró sin cambios y ya acumuló tres jornadas sin bajas. Pese a esto, se ubicó $5 por debajo de la cotización de venta del dólar en el Banco Nación (BNA) y la brecha con el mayorista llegó al 1,8%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 10 de marzo

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.447,16, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.047, según Binance.

