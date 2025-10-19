SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

19 de octubre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este domingo 19 de octubre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue subió $20 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta este viernes 17 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.

En la semana, la divisa paralela subió $10 y toca máximos de un mes.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, domingo 19 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $48 (+3,4%) y se ubica en $1.450. En la semana, escaló $30 (+2,1%).

Valor del MEP hoy, domingo 19 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%.

Valor del dólar CCL hoy, domingo 19 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, domingo 19 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, domingo 19 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,17, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, domingo 19 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.664, según Binance.

