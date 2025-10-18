El dólar blue subió $20 y cerró a $1.465 para la compra y a $1.485 para la venta este viernes 17 de septiembre, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 2,4%.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 18 de octubre
Al mercado ya no le alcanzan los tuits de Bessent: el dólar saltó y los bonos cayeron fuerte
El dólar blue anotó su segunda suba semanal al hilo y tocó máximos de un mes
En la semana, la divisa paralela subió $10 y toca máximos de un mes.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 18 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar subió $48 (+3,4%) y se ubica en $1.450. En la semana, escaló $30 (+2,1%).
Valor del MEP hoy, sábado 18 de octubre
El dólar MEP cotiza a $1.534,11 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 5,8%.
Valor del dólar CCL hoy, sábado 18 de octubre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.545,60 y la brecha con el dólar oficial es del 6,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 18 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, sábado 18 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.518,17, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, sábado 18 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s106.664, según Binance.
