SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
30 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 30 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue se mantiene arriba del oficial y los financieros.

El dólar blue se mantiene arriba del oficial y los financieros.

Depositphotos

El dólar blue cayó $5, a $1.325 para la compra y a $1.345 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio se ubicó en el 0,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 30 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, trepó $9 a $1.342.

Informate más

Valor del MEP hoy, sábado 30 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.347,82 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, sábado 30 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.355,27 y la brecha se ubica en el 1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 30 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.768.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 30 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.332,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 30 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$108.783, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias