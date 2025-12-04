El dólar blue volvió a retroceder y por décima jornada consecutiva cerró debajo del oficial

El dólar blue terminó estable este jueves a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, cerró debajo del tipo de cambio oficial minorista por décima jornada consecutiva.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.444.
El dólar oficial minorista cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar MEP opera a $1.471,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.
Así cerró el CCL hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de diciembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.502, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de diciembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.600, según Binance.
