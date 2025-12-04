SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de diciembre 2025 - 17:24

El dólar blue volvió a retroceder y por décima jornada consecutiva cerró debajo del oficial

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue terminó estable este jueves a $1.410 para la compra y a $1.430 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De esta forma, cerró debajo del tipo de cambio oficial minorista por décima jornada consecutiva.

A cuánto cotizó el dólar oficial hoy, jueves 4 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.444.

El dólar oficial minorista cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 4 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.471,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

Así cerró el CCL hoy, jueves 4 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.502, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s92.600, según Binance.

