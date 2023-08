Dólar blue en récord: ¿momento de vender y entrar en plazo fijo?

. - Si tomas la suma de pasivos monetarios que alcanza los $ 24,9 billones, y lo dividís por las reservas más el envió de U$S 7.500 millones del FMI esto nos da U$S 31.262 millones, la relación entre ambos nos da como resultado $ 796.

¿Vos decís que el dólar blue está para bajar?

. - Si tomamos una cotización del dólar blue en $ 780, eso nos está dando una brecha del 123%, con una brecha superior a 120% sería conveniente vender. Si colocas este dinero al 10% mensual es más negocio.

¿El dólar blue es dinero informal?

. - Si, pero podemos realizar la cuenta vendiendo el dólar MEP

Me gusta más

. - El dólar MEP finalizó la rueda en $ 651,40 con una brecha del 86,1%. Podes vender este dólar y comprar un bono dólar linked con vencimiento a abril del año 2024, este bono ajusta por el precio del dólar oficial que se ubica en $ 350 y cuando compras el bono lo compras a un valor de $ 346. Compras un dólar más económico y te jugas a un acortamiento de la brecha a futuro. También podés colocar el dinero a plazo fijo que rinde el 9,83% durante 4 meses, eso nos dejaría un dólar de $ 947,8 al 17 de diciembre próximo.

Imagínate que vendes dólar blue que es dinero informal, y colocas ese mismo monto a plazo fijo por 4 meses, ¿Qué número te estaría dando?

. - Si vendes dólar blue a $ 760, porque cuando vendes lo realizas a un valor inferior, y lo colocas a plazo fijo moviendo el dinero blanco de tu empresa, al 17 de diciembre tendrías un dólar a $ 1.105,9. Acá tenes que manejar los colores, el blue es dinero informal, y le plazo fijo es dinero formal.

¿Cuál es la brecha entre el dólar blue y el dólar MEP?

. - La brecha es del 19,7% y muestra el grado de intervención del gobierno en el mercado formal, mientras que el informal se ubica en niveles más elevados. El precio más real y limpio es el del dólar blue, pero cuidado que es un mercado chico y sucio al no ser formal.

¿Qué sucede en el mercado de futuros?

. - El dólar contado esta en $ 350, y el dólar futuro diciembre en $ 625 es el que tiene la mayor tasa implica que se ubica en el 209,3% anual. Me parece que los futuros están muy caros, y deberían mostrar una baja sustancial de volumen, si el mercado le cree al gobierno que por 90 días dejara estable el valor del dólar mayorista.

¿Te cubrirías en el mercado de futuro?

. - Lo veo muy caro, compraría bonos dólar linked vencimiento diciembre 2024 o setiembre del año 2024.

¿Qué sucede con el mercado en general?

. - En Estados Unidos hemos visto fuertes bajas, la minuta de la reunión de la Reserva Federal nos indica que seguirán de cerca a los indicadores de precios, y todo hace presumir que la suba de tasas no termino, pero en la reunión de setiembre hay un 88% de posibilidad que no aumente. Las expectativas de una suba de tasas en las últimas reuniones del año mantienen en vilo al mercado, a esto hay que sumarle la mala performance de la economía China que no para de retroceder, esto también afecta a las materias primas.

¿Me refería a Argentina?

. - Los bonos cayeron y se recuperaron luego de las elecciones. Las acciones no paran de subir, descontando que la economía argentina tendrá más orden y racionalidad a futuro gane quien gane. La tasa en el 9,83% mensual luce muy atractiva, los dólares alternativos escalaron un nuevo escalón.

¿Crees que vamos a ver un dólar blue más bajo?

. - La suba del dólar mayorista a $ 350, cambio todos los precios de la economía. Esto dejo a los mostradores con precios muy altos para el consumidor, esto implica que caerán las ventas, los comercios no podrán financiar sus gastos de estructura con estos precios, si los precios no se reacomodan a la baja, algunos comercios tendrán que bajar las persianas, o cambiar dólares para financiar la transición.

¿La inflación de agosto será elevada?

. - Elevadísima.

¿Se reacomodan los precios?

. - Los precios se tendrán que reacomodar porque la gente no puede pagar los precios actuales. Por ejemplo, en cañuelas el novillito subió a $ 687,9, en un año aumento el 116,8% más que la inflación. Esto nos dejaría el precio de la carne en gancho en $ 1.250. Con este valor un kilo de asado debería venderse en torno de los $ 3.600. Con este precio se venderá poco asado, y los carniceros deberán vender carne de vaca, que sale a menor precio para poder estar con precios accesibles al asalariado.

¿El límite es el mostrador?

. - Correcto, es lo que vamos a ver en las próximas semanas.

Hay personas que creen que podemos ir a una hiperinflación

. – También podemos tener un terremoto y un tsunami. Los que desarrollen esa teoría tendrán mucho para perder. Hay que aprovechar a vender a los precios actuales que son muy elevados.

Podría caer la demanda de dinero

. - Correcto, pero no está sucediendo, el mercado no puede convalidar valores más altos en los precios, no sé si estas enterado que hay recesión. La información que recibo es que si subís los precios las ventas se desploman. La cadena de comercialización está en un escenario de manta corta, sube los precios y caen las ventas.

Conclusión

. - El mundo está complicado por la suba de tasa en Estados Unidos y la caída en la actividad de China.

. - Argentina pos elecciones funciona con tipo de cambio fijo a $ 350 y tasas al 9,83% mensual.

. - El dólar blue rozando los $ 800 está carísimo, y el costo de oportunidad de colocar el dinero a plazo fijo es muy elevado.

. - Las ventas están cayendo en todos los rubros, el mostrador les pondrá un límite a los aumentos de precios.

. - Las acciones están subiendo, y los bonos se recuperan post elecciones.

. - Animo, pasamos muchas como estas, Argentina no explota, languidece. Faltan 94 días para la segunda vuelta el 19 de noviembre