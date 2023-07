Dólar blue a un paso de los $500: ¿arranca nuevo rally o seguirá la calma hasta las PASO?

Para Mityl, no obstante, es de esperarse que vuelva a presionar al alza tanto, "por la falta de disponibilidad de dólares para continuar atrasando el TC oficial c omo el clima electoral que anticipa una agudización de la crisis de confianza con una aceleración de la dolarización de cartera". Para la economista, si comparamos con la inflación anual esperada el dólar blue debería acercarse a los $800. "Así que va a haber una presión en el corto plazo de superar los $600 en los próximos dos meses ", dijo.

Dólar blue a un paso de los $500: ¿está caro o está barato?

Christian Buteler, analista financiero e inversor, en diálogo con Ámbito, dijo: "Hace rato que el dólar dejó de estar barato. Ahora bien es lógico que el dólar no se quede quieto en un contexto de inflación del 7%, como vamos a tener este mes es más. Yo creo que es más saludable tener pequeñas subas todas las semanas y no de repente esos saltos abruptos como tuvimos en abril que en una semana subió un 20%".

Al respecto opinó que cuando el dólar blue sigue la tendencia de los precios hay un equilibrio. Lo que sucede, explicó, es que "ante los saltos bruscos lo que normalmente pasa un rápido traslado a precio que acelera la inflación y la incertidumbre. Genera que vaya gente a retirar los depósitos de los bancos, entonces es preferible que vaya subiendo paulatinamente. Al respecto indicó que es probable que en el mes de julio supere los $500.

"Me parece que va a ser algo totalmente natural viendo la dinámica del resto de los precios de la Economía; el dólar no deja hacer un precio más. Entonces si todos los precios se mueven es lógico que este también y es preferible que lo haga paulatinamente y no de un día para el otro o de una semana para el otro por las consecuencias que yo trae", cerró Christian Buteler.

Dólar blue cerca de los $500: ¿influirá en su precio el acuerdo con el FMI?

El economista jefe de Delphos Investments, Jorge Neyro, también en diálogo con este medio analizó lo sucedido con el billete paralelo. "La brecha del blue con el mayorista está un poquito para abajo del 90%, eso es más o menos razonable con las expectativas que hay sobre la economía en el corto plazo", dijo y añadió: "El mercado descuenta que algún acuerdo con el fondo va a haber, que los desembolsos van a terminar llegando y que el gobierno podría llegar a las PASO de una forma más o menos elegante".

Para lo que sigue, Neyro opinó: "Después hay que ver lo que sucede luego de las PASO y que evaluación hace el mercado de los resultados electorales pero hoy por hoy el dólar blue está más o menos en un nivel razonable para la coyuntura. Después, en algún momento, se va a mover porque todos los precios de la Economía se mueven porque hay inflación y y el blue no va a quedar atrasado en términos nominales". "Habrá que esperar que sucede con las novedades electorales y con el FMI. Si las expectativas de mercado se valían, probablemente se mantenga calmo, pero eso no es necesariamente algo seguro", cerró Neyro.