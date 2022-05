Dólar blue: lo que viene, según el mercado

La suba tiene su explicación en algunos datos económicos de los últimos días, según explican los analistas y, aunque es difícil prever el comportamiento futuro de un mercado tan volátil como el blue, arriesgan algunas previsiones hasta fin de mes.

Tal como se mencionó anteriormente, Gustavo Quintana, de PR Operadores de cambio, señala que "la suba no fue tan importante", pero explica que la corrección siempre se debe a una conjunción de factores, no hay uno solo que la pueda justificar.

Quintana menciona en primer lugar que "el índice de precios conocido en la semana pasada no fue alentador". Recordemos que el jueves 12 de mayo se difundió el dato de inflación de abril, que fue del 6%, algo por debajo del 6,7% de marzo, pero aún en niveles preocupantes.

Además, dice que las expectativas negativas van en aumento y que es posible que haya "algo más de pesos en la calle y una menor oferta" por estos días. Igualmente, aclara que "en un mercado chico como el del dólar blue, la tendencia puede cambiar de un día para otro" y por eso considera que habrá que esperar unos días a ver qué pasa.

El economista de Epyca Consultora, Joel Lupieri, citado por iProfesional coincide en señalar que el dato de inflación repercute en la expectativa de devaluación y asegura en este sentido que "una falta de compromiso por parte del estado de clarificar el rumbo que seguirá el dólar oficial, activa la demanda de esa moneda como reserva de valor".

Lupieri recuerda que, en las últimas semanas, hemos presenciado un dólar que ha lateralizado en rango de los $199-$210 y considera que, "con la escalada de precios, parecería que se consolidará por encima de los $200".

Por su parte, el economista Federico Glustein agrega otro elemento relacionado a la suba del blue y es que "la suba tiene su correlato con factores de compra de mercado puntual con la posibilidad de hacer carry con el MEP a $211 y el CCL a $212".

Para Glustein es probable que el dólar blue -salvo algún evento particular- se empiece a mover de esa forma, subiendo lentamente en la semana para no quedar atrás del solidario, pero sin saltos bruscos. Esto es gracias a que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) está acopiando divisas en lo que va del mes.

De hecho, este lunes embolsó u$s110 millones y ya lleva comprados u$s650 millones. Si bien lo hace a un ritmo lento, lo cierto es que estamos transcurriendo la época del año en la que se acelera la liquidación de divisas del agro, por lo que las perspectivas pueden ser alentadoras en este sentido.

Por su parte, Lupieri señala que "pronosticar cómo seguirá el mercado blue de la moneda estadounidense es complejo", pero considera que es esperable que, mientras las tensiones inflacionarias continúen, más inversores busquen refugio en el billete norteamericano.

No obstante, en junio se viene un dato que pude ser aliviador para el mercado del blue hacia principios de mes y es el hecho de que las empresas suelen necesitar más pesos en esa época del año para el medio aguinaldo. Eso podría ayudar a la calma en el blue hacia principios y mediados de mes, aunque luego podría volverse en contra si es que los ahorristas deciden volcar ese ingreso extraordinario anual hacia el mercado del paralelo como reserva de valor.

Con todo, Lupieri anticipa que "habrá que esperar a que el Gobierno se expida sobre los pasos que seguirá en la lucha anti-inflacionaria" para poder anticipar con mayor certeza cuál puede ser el rumbo del dólar en los distintos mercados hacia adelante.

En principio, la suba de tasas implementada la semana pasada podría ayudar a sacar pesos del mercado del dólar informal y ser un factor a la baja, pero lo cierto es que el mercado considera que la tasa corre de atrás a la inflación y tal vez no es suficientemente tentadora, pero, por otro lado, juega también el hecho de que no debería ser una medida aislada. Si no se sube la tasa en conjunto con otras decisiones que apunten a controlar la suba de precios, es difícil que las demás variables se puedan mantener tranquilas también y el dólar es un elemento más de nuestra economía.