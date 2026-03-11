La Argentina es el país con más dólares per cápita fuera del sistema: el Gobierno apuesta a la "inocencia fiscal"

Un informe del BCRA reveló que los argentinos mantienen cerca de u$s250.000 millones fuera del sistema financiero, el equivalente al 40% del PBI.

La Argentina es el segundo país con mayor cantidad de dólares fuera del sistema financiero o, en términos populares, "en el colchón". Así surge de un reciente informe presentado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning , en el que cita datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según esas estimaciones, los residentes argentinos mantienen cerca de u$s250.000 millones en efectivo o depositados en bancos del exterior.

Sin embargo, al analizar la cifra en relación con la población, la posición del país cambia aún más: según estimaciones privadas, Argentina pasa a ocupar el primer lugar a nivel mundial en dólares fuera del sistema en la medición per cápita .

El economista Nery Persichini , jefe de estrategia de GMA Capital , realizó un cálculo ajustando los datos por habitante. El resultado ubica a Argentina en el primer lugar del mundo, con un promedio de u$s5.400 por persona fuera del sistema financiero. Detrás aparecen Bélgica, con u$s4.100 por habitante; Dinamarca, con u$s3.700; Países Bajos, con u$s2.900; Rusia, con u$s2.800; y Reino Unido, con u$s2.700.

Este volumen de dólares cobra especial relevancia para la estrategia del Gobierno , que busca que parte de esos fondos ingresen al sistema formal ya no mediante el clásico blanqueo de capitales, sino a través de la Ley de Inocencia Fiscal recientemente aprobada.

En el marco del Argentina Week , el presidente Javier Milei le dejó una frase contundente al titular del Banco Central, Santiago Bausili : “Preparate porque te van a salir dólares de las orejas”. Con esa expresión, el mandatario hizo referencia no solo al posible ingreso de capitales extranjeros , sino también a otros dos canales que el Gobierno busca impulsar en paralelo: la repatriación de dólares del “colchón” mediante la Ley de Inocencia Fiscal y la llegada de inversiones a través del RIGI , el régimen que ofrece incentivos fiscales para grandes proyectos. La estrategia cobra mayor relevancia luego de que el Ejecutivo descartara, al menos en el corto y mediano plazo, recurrir al financiamiento externo.

De acuerdo con el informe presentado por el vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, uno de los objetivos centrales es fomentar el ahorro “on shore”, incluso si está dolarizado, para retener capital dentro del país y reducir la vulnerabilidad externa. Para el Gobierno, ese ahorro interno podría convertirse en una fuente clave de financiamiento para impulsar el crédito y la inversión en los próximos años.

La apuesta por la Inocencia Fiscal

En ese marco, la Ley de Inocencia Fiscal introduce cambios en el régimen tributario orientados a simplificar determinadas obligaciones fiscales y establecer una presunción de licitud impositiva para los fondos que sean declarados. La norma busca facilitar la incorporación de capitales al sistema formal y reducir la carga probatoria sobre los contribuyentes respecto del origen fiscal de ciertos fondos.

Según pudo averiguar Ámbito con fuentes del sector financiero, la aplicación de la Ley de Inocencia Fiscal ya está en marcha. Los depósitos en efectivo son facilitados por la normativa vigente y las entidades aseguran que no existen límites establecidos de la cantidad de dinero en billetes que se puede ingresar por línea de caja. Además, afirman que la normativa de Prevención de Lavado de Activos tampoco impide los depósitos en efectivo, independientemente de su monto. La regulación solo exige la identificación del depositante y del titular de la cuenta cuando el monto supera los 40 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Grupo Supervielle fue la primera entidad privada en habilitar este tipo de operatoria. El banco permite a sus clientes depositar dólares y canalizarlos hacia alternativas de inversión en moneda extranjera sin trámites engorrosos ni requisitos adicionales de documentación.

Según explican en el sector financiero, un esquema similar también puede implementarse en entidades que operan cuentas asociadas a sociedades de bolsa (ALyC) y a administradoras de fondos comunes de inversión. En estos casos, la condición principal es que el cliente disponga de una cuenta bancaria en dólares habilitada dentro de la misma institución.

El procedimiento para utilizar el esquema previsto en la Ley de Inocencia Fiscal es relativamente simple. En primer lugar, el contribuyente puede adherir al régimen simplificado de Ganancias, una opción que no es obligatoria pero resulta recomendable por los beneficios fiscales asociados. Luego, debe contar con una cuenta bancaria en dólares en la entidad elegida y presentarse en la sucursal o utilizar los canales digitales correspondientes con la identificación requerida. A partir de allí, es posible depositar los dólares en efectivo o mediante transferencia a la cuenta, con disponibilidad inmediata de los fondos una vez acreditados. Además, quienes opten por adherir al régimen simplificado podrán acceder a beneficios fiscales adicionales previstos en la normativa.

Por último, en cuanto al RIGI, el informe de Werning señala que los proyectos ya aprobados superan los u$s25.000 millones, mientras que los proyectos anunciados alcanzan los u$s60.000 millones.

En este contexto, el Gobierno apuesta a que parte de los u$s250.000 millones que hoy permanecen fuera del sistema financiero, sumado al RIGI y el incentivo a la inversión extranjera directa con el mejor ordenamiento macro comiencen a canalizarse hacia el circuito formal para mejorar una actividad económica en el mediano plazo, que continúa con fuerte concentración en algunos sectores.